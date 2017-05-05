Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 11 ildeki 66 kuruma toplam 2 milyon 343 bin para cezası kesildi ve bu kurumlara kapatma uygulandı.AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, denetim elemanlarınca, bu yılın başından itibaren 81 il genelinde merdiven altı olarak da tabir edilen Bakanlıktan ruhsat almadan izinsiz eğitim faaliyeti yürüten eğitim kurumlarına ilişkin bir çalışma yürütüldü.

MEB tarafından yürütülen bu çalışma kapsamında, ruhsatı olmadığı halde kanuna aykırı şekilde eğitim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 11 ildeki 66 kuruma toplam 2 milyon 343 bin lira para cezası kesildi. Bu kurumların, "TEOG Hazırlık", "Ödev Evi", "Test Merkezi", "Danışmanlık Merkezi", "Etüt Merkezi", "Eğitim Koçluğu" gibi isimler altında eğitim faaliyeti gösterdikleri de tespitler arasında yer aldı. Bakanlıktan izin almadan eğitim faaliyeti yürütülen bu kurumlar kapatıldı.

Ruhsatlı ancak kanuna aykırı davranan kurumlara da ceza verildi



Öte yandan, Bakanlık yetkilileri, ruhsatı olmakla birlikte Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na aykırı faaliyetler yaptığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına yönelik de çalışma yürüttü. Bu kapsamda da Bakanlıktan ruhsat alarak eğitim faaliyeti yürütün 10 ildeki 17 özel öğretim kurumuna da 217 bin 740 lira para cezası verildi.