Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali'deki TMV Okulları Müdürü Abdülkadir Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'de TMV'ye devredilen FETÖ bağlantılı okullardaki eğitim programının, Türkiye ve Somali eğitim bakanlıklarının yönetmeliklerine göre değiştirildiğini belirtti.

Okullarında eğitim gören yaklaşık 400 öğrencinin bugün sınava girdiğini dile getiren Çoban, üniversite eğitimlerine hazırlık amaçlı olarak da TMV okullarında eğitim gören öğrencilerin Türkçe öğrendiğini kaydetti.

Lise düzeyinde eğitim gören Somalili Ebubekir Madi de TMV'ye devredilen okullarda ciddi bir iyileşmenin söz konusu olduğunu vurgulayarak, üniversite eğitimini Türkiye'de yapmak istediğini söyledi.

TMV Afrika Daire Başkanı Tuncay Çilesiz, Afrika'da eğitime başladıkları beş ülkenin Somali, Gine, Nijer, Sudan ve Kongo Cumhuriyeti olduğunu açıklamıştı.