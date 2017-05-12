Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencilerinin trafik güvenliği konusunda farkındalık yaşatmak ve bireysel sorumluluğu geliştirmek amacıyla, ellerinde pankart ve broşürlerle caddelere çıkarak başlattığı “Trafikte Sorumluluk Hareketi” projesi ilgi gördü ve Kartal’da yaşayan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

“Etkinliğimiz iki gün sürdü”

Trafikte sorumluluk Hareketi hakkında bilgiler veren Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğçe Günak şunları söyledi, “Trafikte araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak kazalara davetiye çıkarmakta ve insanlara çok büyük acılar yaşatmaktadır. Emniyet kemeri de kazalarda can kayıplarını önleyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle, öğrencilerimizle birlikte trafikte tehlikeli ve ölümcül kazalara yol açan bu konulara dikkat çekerek farkındalık yaşatmak istedik. Bu amaçla trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı, Spor Caddesi, Çarşı Durağı gibi bölgelerde çalışmalara başladık. Öğrencilerimiz, ellerinde taşıdıkları afişlerle sürücülere ve yayalara bilgilendirme yaptılar, hazırladığımız broşürleri dağıttılar. Etkinliğimiz iki gün sürdü. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri öğrenci, öğretmen, veli, okul ve bölgede yaşayan insanlar arasında sorumluluklar geliştirmektedir, öğrencilerin bağımsız düşünmelerini, orijinal fikir üreterek ortaya koymalarını ve toplumsal duyarlılıklarının gelişmesini sağlamaktadır.” dedi.