Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulda yapılan devir teslim programında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın ve Hartum Eyaleti Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa hazır bulundu.

Karşılıklı anlaşılan sözleşme metni, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Koordinatörü Ömer Alçep ve Hartum Eyalet Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürü Abdullah Muhamed Nasır tarafından imzalandı. Ayrıca Bakan Mustafa, okulun anahtarlarını Büyükelçi Aydın'a teslim etti.

İmzaların ardından Türk ve Sudan heyetleri okullarda incelemelerde bulundu.

Anlaşma metnine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Hartum'daki 5 okul ve 2 yurdun işletmesini TMV yapacak.

Atılan imzaların ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Aydın, bugünün mübarek bir gün olduğunu belirterek, "FETÖ'nün hain 15 Temmuz kalkışması sonrası Sudanlı yetkililer her daim yanımızda durdu. 16 Temmuz sabahında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk isimler arasında Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir bulunuyor. Bu örnek dahi iki ülke arasındaki kardeşliğin açık göstergesidir." dedi.

Öğrenci ve velilerin mağdur olmayacaklarının teminatını veren Aydın, "Yeni eğitim yılına okulumuzu hazır hale getireceğiz. Sudanlı çocuklarımızın evlatları bizim çocuklarımızdır." dedi.