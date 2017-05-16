Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK Başkanı Saraç, 100/2000 YÖK doktora burs ücretinin artırılışına ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere “Yeni YÖK” olarak ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için, 100 tematik alanda 2000 kişiye “100/2000 YÖK Doktora Bursu” vermekteyiz. Eylül ayından itibaren, 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında eğitim alacak bursiyer öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık bin 800 TL’ye çıkarılmıştır. Öğrencilerimiz adına çok mutluyuz. Ülkemizde “her 1000 kişiye 1 doktoralı insan” hedefimiz için çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Bu yıl itibariyle başlayan YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında öğrencilere verilecek burs miktarı aylık bin 550 liradan bin 800 liraya çıkarılmış oldu.