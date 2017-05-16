Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova’nın doğusunda bulunan Gilan şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından dikiş ekipmanları temin edilen Gilan Kültür Derneği Dikiş Atölyesi açıldı.

TİKA, Gilan’da, Kültür Derneği bünyesinde terzilik kursları başlatmak ve kadınların meslek edinerek aile ekonomilerine katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla 5 adet sanayi tipi dikiş makinesi, 1 adet dört iplikli overlok makinesi, 1 adet buharlı ütü masası, 6 adet sandalye ve 1 klima temin etti.

TİKA Priştine Koordinatör Yardımcısı Fulya Aslan açılışta yaptığı konuşmada TİKA’nın Kosova’da sadece sağlık, tarım ve eğitim alanlarında değil, özellikle kadın gelişimi alanında da önemli yardımlarda bulunduğunu ifade etti.

"Kosova’nın da kalkınması kadınların güçlü olmasıyla sağlanacak"

Aslan, “İnanıyorum ki çok sayıda Gilanlı bayan arkadaşlarımızın katılımıyla aile ekonomilerine sunulan katkı da artacaktır. Bizde bir ata sözü vardır, 'Yuvayı dişi kuş yapar'. Bu anlamda kadınların güçlü olması bizim için çok önemli. Kosova’nın da kalkınma süreci kadınların güçlü olmasıyla sağlanacaktır.” dedi.

Gilan Kültür Derneği Başkanı Filiz Sllamniku da kadınların ekonomik gelişimi ve kursun açılması konusunda verdikleri desteklerden dolayı TİKA’ya teşekkürlerini sunarak, bir grup Kosovalı kadının da Türkiye’nin Karabük ilinde eğitim gördüklerini ifade etti.

Dikiş kursunun başladığı, geçen yılın eylül ayından beri 180 kadının eğitim aldığını ifade eden Sllamniku, "Buradaki 5 eğitimci sürekli bu kadınlarla ilgilendi. Değişik giysiler diktiler. Bazıları iş buldu, bazıları ise kendi atölyelerini açtı.” diye konuştu.