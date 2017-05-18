Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.Buna göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.
2017-2018 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi belli oldu
18.05.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılının çalışma takvimini hazırladı.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı,
474559 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/474559.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER