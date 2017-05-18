Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali'deki TMV Okulları'nda mezun olan 84 lise öğrencisi için başkent Mogadişu'da düzenlenen mezuniyet törenine, TMV Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Türkben, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'nde diplomat Halil Güner'in yanı sıra öğrenci velileri katıldı.

Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerine devam edecekler

Türkben, TMV bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki eğitim kalitesini yükseltmek için var olan güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Burada mezun olan bazı öğrencilerimiz, Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerine devam edecekler." dedi.

Türkiye'nin Mogadişi Büyükelçiği'nde diplomat Halil Güner de törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Somali halkına olan desteklerinin eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda devam edeceğine işaret ederek, Somali halkına ve hükümetine, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Somali, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Bakanlar Kurulu kararıyla FETÖ ile bağlantılı okulları kapatmış ve TMV'ye devretmişti.