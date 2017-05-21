Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu saat 10.00'da başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınavın sabahki oturumunda adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika verildi. Oturum saat 12.10'da sona erecek. Adaylar saat 14.30'da ise öğleden sonraki oturuma girecek. Öğretmen adaylarının gireceği bu oturumda ise adaylara, eğitim bilimlerinden 80 soruyu yanıtlamaları için 100 dakika verilecek. Öte yandan, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmadı.