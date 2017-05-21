Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Kabil'de 150'ye yakın öğrenci barındıran eğitim merkezlerine yardım yaptı.

Afganistan’ın farklı şehirlerinden gelen ve Kabil’deki üniversitelerde kısıtlı imkanlarla eğitim gören öğrencilerin eğitim kalitelerinin geliştirilmesi için TİKA, merkezlere 1 yıllık gıda, temizlik malzemesi ve donanım desteğinde bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ve TİKA Kabil Koordinatör Yardımcısı Gökhan Keser, düzenlenen törenle malzemeleri yetkililere teslim etti.

Törende konuşan Yusuf, Afganistan ve Afgan halkının, Türkiye ve Türk milletiyle dost ve kardeş olduğunun altını çizdi.

Keser ise, “TİKA olarak, Afganistan ve Afgan halkına, her alanda, özellikle eğitim ve sağlık gibi hassas alanlardaki yardımlarımız durmaksızın devam edecektir. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak, Afganistan halkı ile dostuz ve kardeşiz.” dedi.