Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), faaliyet gösterdiği her ülkede olduğu gibi siyasi ve ekonomik alanda nüfuz elde ederek çarpık ideolojisini yayma amacıyla Kosova’da da eğitim, sivil toplum ve ticaret başta olmak üzere toplumun birçok sahasına yayıldığını söyledi.

FETÖ'nün baskı, korkutma, yıldırma ve tehdit faaliyetleriyle örülü tehlikeli ideolojisini Kosova’da henüz ortaya çıkarmadığını, dolayısıyla gerçek yüzü tamamen anlaşılamadığı için şimdiye kadar belli bir zemin kazandığını ve toplumda belli bir etkinliğinin olduğunu ifade eden Kılıç, "FETÖ iltisaklı kurumlar ve bu terör örgütüne mensup kişiler, kurdukları ilişkilerle toplum üzerinde etkili olma çabası içindeler." dedi.

Kosova’da FETÖ'nün özellikle eğitim alanında ciddi bir yapılanma içinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Burada, FETÖ zihniyetinin yayılmaya çalışıldığı kreş, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere 6 kuruluş mevcut. Söz konusu okullarda ne yazık ki üst düzey yöneticilerin ve devlet kadrolarının çocuklarının da eğitim aldığı bir gerçek. Genç bir devlet olan ve kurumlarını geliştirme sürecinde bulunan Kosova’da FETÖ, eğitim sektörünün gelişme ihtiyacı içinde bulunmasından istifadeyle aileleri suistimale devam ediyor." diye konuştu.

"FETÖ iltisaklı şahısların azımsanmayacak bir etkinliği mevcut"

Büyükelçi Kılıç, örgütün, toplumun her alanında etkili olabilmek ve kendisini meşru gösterebilmek için kendi kurduğu dernek ve vakıflar üzerinden de birçok sivil toplum faaliyeti yürüttüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle son zamanlarda daha da dikkati çeken, medyada ülkemize yönelik bazı karalayıcı yazılarda FETÖ’nün etkisinin bulunması. Ayrıca buradaki iş çevrelerinde FETÖ'nün küresel finansmanına katkı sağlayan şahıslar olduğu da biliniyor. Gerek yerel düzeydeki esnaf teşkilatlanmaları gerekse daha büyük ölçekli şirketlerle, FETÖ iltisaklı şahısların azımsanmayacak bir etkinliği mevcut. FETÖ ile bağlantılı olduğunu bildiğimiz hastane, meslek odaları gibi kuruluşlar da faaliyetlerini sürdürüyor."

Her platformda FETÖ'nün hain yüzünü anlatıyorlar

Muhtelif televizyon ve radyo programlarına katıldıklarını, söyleşiler gerçekleştirdiklerini, yazılı basında makaleler ve mülakatlar yayınlanmasını sağladıklarını aktaran Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buralarda, FETÖ'nün ülkemizin kilit kurumlarına nasıl sızdığını, bu kişilerin yıllar boyunca terör örgütüne nasıl hizmet ettiklerini, FETÖ’nün küresel bir terör ve suç örgütü olduğunu, 15 Temmuz’da FETÖ’nün gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsünün esasen tüm demokrasilere yönelik bir saldırı olduğunu, darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece Türkiye’de yaşadıklarımızı dost ülkelerin ve halkların yaşamasını istemediğimizi, o bakımdan bu örgüte karşı mücadelede ortak tavır almanın ve iş birliğinin önem taşıdığını, karşımızda son derece tehlikeli, eli kanlı, gözü dönmüş bir terör örgütü bulunduğunun iyi anlaşılması gerektiğini, bu örgütün özellikle eğitim alanındaki faaliyetlerinin, genç beyinleri zehirlemesi bakımından bilhassa büyük tehlike arz ettiğini anlattık. 15 Temmuz gecesinde yaşananların vahametinin kamuoyu nezdinde daha iyi anlaşılabilmesi için Priştine ve Mamuşa şehirlerinde 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflardan oluşan sergiler düzenledik."

"Türkiye'ye ait sembolleri artık kullanamıyorlar"

Kosova’daki FETÖ iltisaklı kurumlara karşı da bir mücadele yürüttüklerine değinen Kılıç, "Bu çerçevede bazı önemli sonuçlar elde ettiğimizi de belirtmek isterim. Örneğin, FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarında ülkemize ait sembollerin kullanımına son verilmesi için Kosova makamları nezdindeki girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. Bu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Kılıç, bir yandan da Türkiye Maarif Vakfının Kosova’da satın aldığı iki farklı özel eğitim kurumuyla gelecek dönemde eğitim alanına hızlı bir giriş yapacağını bildirdi. Kılıç, "Kanunla kurulan ve arkasında devletimizin desteği bulunan Türkiye Maarif Vakfı, faaliyete başlayacağı bu okullarda sağlayacağı nitelikli, çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimle, Kosova’da eğitim alanında büyük bir atılıma öncülük edecek. Böylece, bağımsızlığını kazandığı günden itibaren her alanda destek olduğumuz Kosova’ya eğitim alanında önemli bir katkı sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.