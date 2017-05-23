Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) sonbahar dönemine yarından itibaren 31 Mayıs'a kadar başvurulabilecek. Yüseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesindeki duyuruya göre, "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" uyarınca düzenlenecek STS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek.

STS'ye, yurt dışında lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayarak, YÖK'e diploma denklik belgesi almak üzere başvuran ve STS'ye girmesine karar verilen adaylar ile diploma denklik belgesi almak için başvuran ancak sınava girebileceğine dair YÖK kararı bulunmayan adaylar başvuru yapabilecek. Başvurular yarından itibaren 31 Mayıs'a kadar sürecek. STS, 1 Temmuz'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yapılacak. Adaylar, sınava ilişkin bilgilere "http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr" adresinden ulaşabilecek.