Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'nın Meksika'nın başkenti Meksiko'da Iztapalapa bölgesinde bu yıl hayata geçirdiği "Programa Soldaderas-Güçlü Kadın Güçlü Meksika Programı" çerçevesinde ihtiyaç sahibi bekar annelere yönelik meslek edindirme faaliyetleri kapsamında dikiş-nakış atölyesinin açılışı yapıldı.

Atölyenin açılış törenine, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Santa Catarina Bölge Direktörü Cutberto Panchi Sanchez, Iztapalapa Kalkınma Promosyon Bölüm Şefi Laura Patricia Flores Chavez, Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, dikiş eğitimi alan kadınlar ile yöre halkı katıldı.

Törende konuşan Nurdun, TİKA tarafından bu yıl başlatılan program ile kadınlara yönelik meslek edindirme eğitimleri kapsamında yaptıkları ilk projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik projeler devam edecek"

"Tüm dünya ülkelerince 2000 yılında kabul edilen bin yıl kalkınma hedefleri kapsamında Türkiye olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesine yönelik üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz." diyen Nurdun, TİKA'nın kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik projelere devam edeceğini belirtti.

Bölge Direktörü Cutberto Panchi Sanchez de TİKA'nın, kadınların çalışma hayatına katılımları konusunda verdiği desteğin önemine işaret ederek, ilçelerinde yaşayan kadınların toplum içindeki yerlerinin sağlamlaştırılmasına ve birey olarak söz sahibi olmalarına katkı sağlayan Türkiye'ye müteşekkir olduklarını ifade etti.

Meksiko'da nüfusun yüzde 20,54’ünün yaşadığı Iztapalapa'da, çarpık yapılaşma ve altyapı sorunları nedeniyle birçok kişi temel hizmetlerden yararlanamıyor. Genç işsiz nüfusun yüksek olduğu ilçede halkın büyük bölümü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Ailelerinin geçimini sağlamaya çalışan 300 binden fazla kadının yaşadığı Iztapalapa ilçesinde kurulan dikiş-nakış atölyesi ile Ksalpa semtinde yaşayan yaklaşık 9 bin aile reisi kadına yönelik kurs verilmesi hedefleniyor.