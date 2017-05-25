Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arvasi Eğitim Kurumları, Özel Seyir Anadolu Lisesi, öğrenim hayatına Pendik Güzelyalı’da kurumsal olarak başlıyor. Özel Seyir Anadolu Lisesi kurucusu Arvasi ailesi mensubu Harun Yalçın “Uzman eğitimci yönetim kurulumuz ile beş yılı aşkın süredir hizmet verdiğimiz sektörde profesyonel çalışmalarımıza “Mükemmele doğru eğitim” programını yazarak hız verdik. Bu eğitimlerde çocuklarımız, onları yakinen takip eden, her öğrenciye ayrı eğitim koçları ile “Öğrenmeden geçme” ilkesince yetişmektedirler. Böylece gençlerimizi, tarihini, bugününü ve geleceğini değerlendirebilen, yeteneklerini tanıyıp doğru kararlar verebilen ahlaki değerleri yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.