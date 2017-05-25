Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burundi Dışişleri Bakanlığının, ülkedeki tüm Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kurumlarının çalışma izinlerini iptal ettiğini ve eğitim kurumlarının vakfa devrini öngören bir notayı kendilerine verdiğini söyledi.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel mektubunu ve mesajını ilettiklerini belirten Yavuz, Dışişleri Bakanlığında yapılan uzun ve olumlu görüşmenin ardından sonuç aldıklarını dile getirdi.

Burundili makamların, ülkede FETÖ'yle bağlantılı eğitim kurumları, dil okulu, ticari dernekler ve yardım kuruluşlarının resmi izinlerinin iptal edilmesi yönünde karar aldığını kaydeden Yavuz, eğitim kurumlarının TMV'ye devredileceğini bildirdi.

Yavuz, gelecek hafta Burundi'ye bir ülke koordinatörü atanacağını belirterek, ülkedeki yetkililerin terör, darbe ve işgal yaşadıkları için Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki süreci iyi anladıklarını aktardı.

Burundi Cumhurbaşkanı Nkurunziza'nın, Türkiye ile Burundi arasındaki ikili ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak istediğini vurgulayan Yavuz, "Cumhurbaşkanı Nkurunziza özel bir talepte bulunarak Türk Hava Yollarının ülkeye doğrudan sefer başlatmasını rica etti." dedi.

Yavuz, okulların tatil olması sebebiyle devir teslim çalışmalarına hız verildiğini de dile getirdi.

Burundi'den önce Uganda'yı ziyaret ederek örgüt hakkındaki hukuki belgeleri yetkili makamlara verdiklerini açıklayan Yavuz, "Uganda'da ikinci görüşmemizi yaptık, teknik görüşmelerdi. Uganda'dan bir başsavcının da katıldığı toplantıda FETÖ'nün suçlarını anlatan adli belgeleri sunduk. Şimdi belgeleri inceleyip cevap vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Burundi ile TMV'nin Afrika'da anlaşma imzaladığı ülke sayısı 16'ya çıkmış oldu. Kıtada şimdiye kadar, Kongo Cumhuriyeti, Somali, Gine, Nijer ve Sudan'da FETÖ'ye ait 31 okul, 16 bina ve 15 öğrenci yurdunu devralan vakıf, Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Madagaskar'daki okulların devir teslim işlemlerine ilişkin anlaşma imzaladı. Ayrıca, Cibuti ve Sao Tome'de de Maarif Okullarının açılması için anlaşmalar imzalandı.