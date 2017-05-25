Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen PedalİST projesi kapsamında 39 bin bisikletin İstanbul'un 39 ilçesindeki 500'ü aşkın okula dağıtım töreni İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi.



Dağıtım töreninde Skate Parkur akrobasi bisiklet gösterileri ve Varillaz grubunun sahne şovlarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.



Törene yaklaşık bin öğrencinin yanı sıra, İBB Başkan Danışmanı Ebubekir Taşyürek, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, İBB Meclisi Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı Önder Benzeş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ebubekir Sıddık Savaşçı da protokolde yerlerini aldı.



İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İstanbul bundan sonra bisikletliler şehrine dönüşeceğini söyledi. İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ise, PedalİST projesi ile sağlıklı nesillerin oluşumuna katkı sağlayacaklarını belirtti.

Açılış konuşmaların ardından 39 bin bisiklet öğrencilerle buluştu. Davetlilerin eşliğinde bine yakın öğrenci bisikletleri ile Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'ndaki 7,5 kilometrelik bisiklet parkurunu turladı. Tören hatıra fotoğrafının çekilmesi ile birlikte sona erdi.