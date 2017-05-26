Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılacak meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimi için düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (2017 DGS) başvurular başladı. 24 Mayıs Çarşamba günü itibari ile başlayan sınav başvurularında adayların yatıracağı ücretler de belli oldu. DGS ücretlerini hangi bankalara yatıracağını merak ediyor.

DGS BAŞVURU KOŞULLARI

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açıköğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS Başvurusu yapabilmek için öğrenciler, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday İşlemleri Şifresi ile giriş yapmak zorundalar. Başvuru sürecinde olanlar bölümünü seçip, ardından 2017 DGS yazan bölüme tıkladıktan sonra başvuru için istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurmalılar. Adaylar bu işlemleri takiben açılan sayfada başvuru bilgilerini kontrol edip onaylayacak. Unutmayın, işleminiz bununla bitmiyor! Adaylar internet başvurusu sonrası sınav ücretlerini belirtilen bankalara yatırmalılar. Ödeme sonrası başvurunuz tamamlanmış olacak.

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti belirlendi. 2017 DGS ücreti 90 TL olarak açıklanırken başvurusu hizmet ücreti 3 TL oldu. Geçtiğimiz yıllarda bu ücret 60 TL'ydi.

DGS BAŞVURU ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Sınava girecek adaylar aşağıdaki bankalardan birine DGS başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlamış olacak.

İşte Dikey Geçiş Sınavı ücretinin yatırılacağı bankalar;

- AKBANK’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- (TEB) TÜRK EKONOMİ BANKASI'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

- HALKBANK'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

- ZİRAAT BANKASI'nda ise sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubeler ve ATM'den ücret yatıralamayacak)

DGS BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıklamasına göre 24 Mayıs Çarşamba günü başlayan Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 1 Haziran Perşembe günü sona erecek. DGS başvuru tarihini kaçıranlar 2016-2017 eğitim öğretim yılın içinde sınava giremeyecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 2017 için sınav tarihi 23 Temmuz 2017 Pazar günü olarak belirlendi. ÖSYM tarafından yapılacak sınava 4 yıllık diploma için binlerce aday katılacak. DGS sonuçlarının ise 24 Ağustos 2017 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

DGS’YE GİRECEK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Dikey Geçiş Sınavı’nın geçerli olması için sınava girecek adayların bazı önemli noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar için ilgili kurum tarafından belirlenmiş açık kurallar vardır. Öncelikli olarak tüm adayların sınavlarına atanmış oldukları salonda girmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra sınav başlamadan hemen önce adayın sınav giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi gerekiyor. Kopya çekme ya da kopya çekilmesine bir şekilde yardım etme gibi girişimler kesinlikle sınavın geçersiz sayılmasına sebep oluyor. Bunların yanı sıra adayların sınav cevap kağıdına T.C. kimlik numaralarını ve kendilerine ait soru kitapçığının numaralarını doğru bir şekilde yazmaları ve kodlamaları gerekiyor. Aynı şekilde hem soru kitapçığına hem de cevap kağıdına yazılması ya da işaretlenmesi gereken her şeyin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Bir diğer önemli detay ise sınav bittikten sonra cevap kağıdının yanı sıra soru kitapçığının da sayfaları eksiksiz olacak bir biçimde sınav görevlilerine teslim edilmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda sınav salonunda tüm adayların sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin yaptığı tüm uyarılara eksiksiz bir şekilde ve harfiyen uymaları gerekiyor.

HANGİ DURUMLARDA SINAV İPTAL OLUR?

Adaylar tüm bu kurallara uymazlar ise sınavları iptal ediliyor. Eğer bir adayın belgeleri eksik ise ya da geçersiz ise ve yine de bir yanlışlık sonucu aday sınava alınmışsa bu adayın sınavı sınav tutanakları ile kamera kayıtlarının incelenmesi ile beraber ÖSYM Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılıyor. Bu duruma adayın sınav kurallarına uymamasına rağmen sınav düzeninin bozulmaması için salondan çıkartılmadan sınavına devam ettirilmesi de dahildir.

Eğer bir adayın ilgili sınav tutanaklarında hiçbir kayıp ya da tespit bulunmuyor olsa bile kamera kayıtları incelendikten sonra bir kural dışı davranış tespit edilir ise de o adayın sınavı geçersiz sayılabilir. Bu yüzden bu konuda çok ama çok dikkatli olunması gerekir. Aynı şekilde sınav görevlisi bir kusur işlediğinde ya da bir ihmalkarlık yaptığında dahi ÖSYM Yönetim Kurulu kamera kayıtlarını esas alıyor ve onları kabul ediyor. İlgili kurum tarafından belirtiler sınav kurallarına uyulmaması halinde adaylar için 6114 sayılı kanuna göre işlem yapılıyor.