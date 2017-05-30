Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marka Türkiye 2017, TİM tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikle beraber amaçlanan, Türkiye Markası'nı uzman isimler eşliğinde detaylı olarak ele almak ve Türk firmalarının markalaşma yolunda atacağı adımları hızlandırmak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımındaki etkinlik kapsamında Türkiye ve Türkiye Markası’na değer katan kurumları ödüllendirildi. Bu doğrultuda da Eğitimde Başarı Marka Ödülü Bahçeşehir Üniversitesi’ne verildi.

Nihat Zeybekci tarafından BAU adına ödülü alan BAU Rektörü Prof. Dr. Senay Yalçın, ödül dolaysıyla çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, “Her şeyden önce bu ödülü almak insanı cesaretlendiriyor. ‘Marifet iltifata tabidir’ diye atalarımızdan kalan bir söz vardır. Biz BAU olarak kurulduğumuz andan itibaren özellikle uluslararasılaşmayı ve bir dünya markası olma hedefini önümüze koyduk. 18 sene önce bu yolculuğa çıkmıştık. Bugüne kadar aldığımız pek çok ödül ile de doğru yolda olduğumuzu görebiliyoruz. Bakanımızın da bahsettiği gibi biz buluş çıkaranlardanız. Mevcut yasalarımız ve yönetmeliklerimiz daha büyük işler yapmaya aslında engel. Bütün bunlara rağmen değişik projelerde ve programlarda biz dünyaya açılmaya başladık. Şuanda 4 kıtada 28 farklı noktada 8 ülkede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız dünyada yükseköğretim alanında bir Türkiye markası oluşturmak. Bunun için gece gündüz çalışıp geldiğimiz nokta ile de yetinmiyoruz. Artık dünyada yükseköğretim konusu geçtiği zaman Türkiye markasının da olduğunu duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye potansiyelini keşfetti”

Son olarak da her zaman olduğu gibi Türkiye’yi eğitim alanında dünyada temsil etmeye devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, “Bundan sonraki hedeflerimiz Türkiye’nin 2023, 2053 ilk 10 ekonomi hedefleri ile birebir örtüşmekte. Tabi bunların temelinde insan gücü vardır. İnsan da eğitim yoluyla yetiştiriliyor. O yüzden eğitim alanında yeniliklere, inovasyona açık olmalıyız. Bu noktada biraz daha bizlere imkan tanınırsa eminim ki Türkiye hedeflendiklerine mutlaka ulaşacaktır. Çünkü artık Türkiye potansiyelini keşfetti. Bu potansiyelle birlikte 5 -10 yıl içerisinde farklı bir Türkiye ortaya çıkacak” diyerek sözlerini tamamladı.