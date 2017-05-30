Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden öğretmenlerle iftarda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yıldırım "Bu girişimin ülkemizde, toplumumuzda meydana getirdiği tahribat ve travma, yıllar boyu devam edecek. Şimdi artık bu alçaklar cezalarını çekecekler ama toplum içerisine ektikleri ayrılık, fitne tohumlarının ayıklanması yıllar alacak" dedi.

ÖĞRETMENLİKTE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Öğretmenlik mesleğini temelden değiştirecek bir sistemden de bahseden Yıldırım "Öğretmenliği bir kariyer mesleği olarak görüyoruz ve bu dönüşümü yapacağız. Meslek içi eğitimler ve bir ödül sistemiyle öğretmenlik mesleğini daha üst noktalara, hak ettiği en güzel yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı

20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Öğretmen adaylarına da müjde veren Yıldırım "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz" dedi.