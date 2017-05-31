Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEOG sınav sonuçları için beklenen gün geldi... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve 8’inci sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG sınav sonuçları belli oldu. TEOG sınav sonuçlarını MEB’in E-Okul sisteminden öğrenebilirsiniz. Veliler için de e-okul.meb.gov.tr adresine girerek, ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' bölümünden bilgi edinilebilecek. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan'da düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçlarına ilişkin, MEB'in resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü TEOG sınav sonuçları 31 Mayıs itibariyle açıklandı. TEOG sınav sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterlidir. İşte TEOG sonuçları ile ilgili detaylar...

TEOG SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ





MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MEB'den yapılan açıklama; 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklanmıştır. 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde yapılan 2. dönem merkezi ortak sınavları ve 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılan mazeret ortak sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2. dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılmıştır. Sınav sonuçları e-okul sistemine öğrencilerin ders yazılı notu olarak işlenmiştir. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını e-okul sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

TEOG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul.meb.gov.tr sayfasına girerek ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' yapmaları gerekmektedir. Ardından Öğrenci T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler. e-Okul VBS üzerinden sadece TEOG sınav sonuçları değil aynı zamanda öğrencinin en son notları ve en son devamsızlık bilgisine de ulaşılabiliyor.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.İtirazlar https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilecek.

Bunlara ilaveten faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar da aynı şekilde dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacak.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN NASIL HESAPLANIYOR?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencilerin ve 6, 7 ve 8.nci sınıfların yıl sonlarında aldıkları başarı puanları ile 8'nci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde

edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacak. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.