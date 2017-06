Türkiye Gazetesi

Ehliyet sınav sonuçları az önce açıklandı. 2017 yılının ikinci ehliyet sınavı sonuçları MEB'in resmi sitesinde açıklandı. Milli eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı 20 Mayıs Cumartesi günü yapıldı. Binlerce sürücü adayının merakla beklediği ehliyet sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr'den TC Kimlik numaranızı yazarak öğrenebilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre ehliyet sınavlarının gerçekleştirileceği tarihler şöyle;

MTSK-1 11 Şubat 2017 saat 14.00

MTSK-2 20 Mayıs 2017 saat 14.00

MTSK-3 29 Temmuz 2017 saat 14.00

MTSK-4 7 Ekim 2017 saat 14.00

MTSK-5 23 Aralık 2017 saat 14.00

EHLİYET SINAVI BAŞVURUSU ŞARTLARI

Ehliyet sınavına girmek isteyenler için MSTKS bazı şartları arıyor. İşte ehliyet sahibi olmak için adayların yerine getirmesi gereken o şartlar;

- A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

- B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

- C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

- A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

- Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu almış olmak.

- “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

- Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

- Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

- Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

EHLİYET ALMAK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR

- Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

- Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

- Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

- Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu’nu kayıt esnasında

- MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,

- Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

EHLİYET ALMAK İÇİN NEYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Ehliyet almak isteyen adayın, öncelikle bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Özel MTSK Modülünden başvurularını kabul ettiği ve elektronik onaylama işlemi yapılan adaylar MTSAS’a girebilmektedir. Adayların başvuru işlemlerini adayın devam ettiği MEB onaylı ehliyet kursları adayın yerine gerçekleştirmektedir. Bu nedenle sürücü adayları kendi tercih ettiği sürücü kurslarına başvuru yapıp derslere devam ettikleri takdirde sınavlara girmek için başvuru yapabilirler.

2017 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2017 yılı 1 yıllık ehliyet harcı 163 lira olurken, B sınıfı ehliyet harcı 402 lira oldu. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 154,70 liradan 163,33 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 403 lira olacak. Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 211,16 liraya çıkacak.

EHLİYET SINAV SİSTEMİ NASILDIR?

Ehliyet Sınavı yenilenen sistemiyle birlikte, 12 ilk yardım sorusu, 9 motor, 23 trafiksorusu, 6 trafik sorusu olmak üzere 50 soru sorulacak. Adaylar için 50 soruya verilen süre 60 dakika olarak açıklandı. Sınavda doğru yapmanız yeterli olacaktır. Her soru 2 puandır ve 100 puan üzerinden değerlendireceksiniz. En az 35 soruyu doğru yaparak 70 puanı alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavı bilgisi, adayların bağlı oldukları kurs tarafından duyurulacaktır.

STAJYER SÜRÜCÜ UYGULAMASI NEDİR?

Direksiyon sınavı sonucunda yeterli puanı alan ve başarılı olan adaylar stajyer sürücü olur. Stajyer sürücü olarak 2 yıl geçirilmelidir. Stajyer sürücü kurallara uyar ve 75 ceza puanına 2 yıl içinde ulaşmazsa stajyer sürücü olmaktan çıkarak normal ehliyet almaya hak kazanır. 2 yıl içerisinde trafik kurallarını ihlal eden ve 75 ceza puanına erişen stajyer sürücünün ehliyeti elinden alınır ve iptal edilir. Stajyer sürücünün 75 ceza puanına erişmesi için 3 ya da 4 hata yapması yeterlidir. Örneğin sürücünün park yasağına uymaması sonucunda 20 ceza puanı, emniyet kemerini takmayanlara 15 ceza puanı, kırmızı ışık ihlal edilmesi sonucunda 20 ceza puanı ve hız sınırı limitinin aşılması durumunda 10 ceza puanı verilir. Yönetmelik çerçevesinde sürücü adayı iki yıl içerisinde trafik kurallarını 3 kez ihlal ederse, 0.20 promil üzerinde Alkol ile yakalanırsa ve hız limitini 3 kez ihlal ederse sürücü belgesi iptal edilebilir. Sürücü adaylarının ehliyetlerinin iptal edilmemesi için belirlenen trafik kurallarına uyması gereklidir.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Ehliyet sınavı sonucunda geçerli not alan adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavı puanlama işlemleri 100 tam puan üzerinden yapılır. Direksiyon sınavında adayların yapacakları her hata puanlarının düşmesine neden olacaktır. Puan düşmesi ile birlikte adayların direksiyon sınavı başarı şansı da azalacak. Direksiyon sınavından adayın başarılı olarak sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması yeterlidir. 70 puan alan adaylar direksiyon sınavında başarısız sayılır. Sürücü adayları, direksiyon sınavı kapsamında araca bindikleri andan itibaren araç içine binen sınav görevlileri tarafından dikkatlice incelenirler. Yapılan her hareket kontrol edilir. Yapılması gerekenler yapılmadığında ya da eksik olarak yapıldığında adayın puanı kesilir. Örneğin araç aynalarının kontrol edilmesi, araç koltuğunun ayarlanması, eğimli yol üzerinde durdurulan aracın düzgün olarak kalkışının sağlanması gibi durumlar için adaya sınav görevlileri tarafından artı puan verilir. Şerit değiştirirken sinyal verilmemesi ya da dönüş kurallarına uyulmaması gibi hatalar sonucunda da sürücü adayına eksi puan verilir. Direksiyon sınavının sonucunu belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi de sürücü adayının direksiyon sınavında yaşamış olduğu heyecandır. Adayın heyecanı fazlaysa ve heyecanını kontrol altında tutamazsa sınav sürecinde hata yapma oranı da o kadar artacaktır. Heyecanı yüzünden araç sürüşü engellenecek duruma geldiğinde de sınav görevlileri tarafından eksi puan verilir. Bu yüzden sürücü adaylarının heyecanlarını kontrol altında tutmaları son derece önemlidir.

Direksiyon sınavında belirlenen kurallara uyulması gereklidir. Belirlenen kurallar ve bu kurallara uyulmadığı takdirde adaylardan kesilecek olan puanlar şöyledir;

- Sürücü adayının yaşadığı aşırı heyecan ve telaş sonucunda sürüşe engel oluşuyorsa adaylardan 10 puan kesilir.

- Aracın çalıştırılması ve harekete geçirilmesi ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Rahat ve emniyetli kalkış gerçekleştiremeyen adaylardan 5 puan kesilir.

- Eğimli yol üzerinde araç durdurulduktan sonra aracın harekete geçirilmesi başarılı olmazsa ve eğimli yolda aracın hareket ettirilmesi kurallarına uyulmazsa adaylardan 5 puan kesilir.

- Araç için belirlenen hız kurallarına uyulması gerekir. Sürücü adayı hız kurallarına dikkat etmezse ve hızını ayarlamada sorun yaşarsa 5 puanı kesilir.

- Aracın duraklatıldığı yerden ve park ettirildiği yerden çıkartılırken yoldan geçen araçlar için geçiş kolaylığı sağlanmalıdır. Geçiş kolaylığı sağlamayan, kontrolsüz olarak işaret vermeden çıkış yapan sürücü adaylarından 5 puan kesilir.

- Araç sürüş esnasında direksiyon hakimiyeti sağlayamayan ve direksiyon konusunda zayıf kalan adaylardan 10 puan kesilir.

- Aracın vitesi değiştirilirken zayıf kalınırsa ve sürücü adayının hakimiyeti zayıflarsa, sürücü yoldan gözünü ayırırsa 10 puan kesilir.

- Sürüş esnasında önde bulunan araç sollanıp geçilirken geçme kurallarına uyulmalıdır. Bu kurala uymayan adaydan 5 puan kesilir.

- Araçlarla kavşaklarda karşılaşıldığında ilk geçiş kuralına uyulmalıdır. İlk geçiş kuralına uymayan adaydan 5 puan kesilir.

- Ses cihazı ve araç ışıkları gereksizce, amacı dışında kullanıldığında gerektiği zamanlarda kullanılmadığında adaylardan 2 puan kesilir.

- Sürücü adayı kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarını bilmiyorsa 5 puan kesilir.