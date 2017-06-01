Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi tarafından ikinci üniversite okumak isteyen örgün eğitim ve açıköğretim öğrencilerine fırsat sunuluyor. Gaziantep AÖF bürosu yöneticileri, Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde stant açarak duyurdu.GAziantep AÖF yöneticilerinden Nilgün Yüksek, "İkinci üniversite için ön lisans okuyan öğrenciler önlisans, lisans okuyan öğrenciler ise hem ön lisans hem lisans bölümlerinden istediği programlara sınavsız kayıt olabilecek" dedi.Bu uygulamanın mezun öğrenciler içinde geçerli olduğunu belirten Yüksek, AÖF’de kendi alanlarının dışında farklı alanlara yönelmek isteyen öğrenciler için bir fırsat olduğunu belirtti.



Gaziantep Üniversitesi Tekstil Programcılığı bölümünde okuyan ve kayıt yaptırmayı düşündüklerini ifade eden Nilay Aydın, AÖF’nin bu uygulamasından oldukça memnun olduğunu belirtti. Tekrar bir sınav probleminin ortadan kalkacağını belirten Aydın, “Bu yüzden bu uygulama benim ve diğer arkadaşlarım için çok iyi bir fırsat oldu" ifadelerini kullandı.



"Hocalarım iyi bilgiler verdi"



Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde kurulu olan AÖF’nin standını gezip ikinci üniversite hakkında bilgi alan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi İlyas Can Kil ise "AÖF ile alakalı bu kadar bilgiyi bilmiyordum. Hocalarıma teşekkür ederim. Böyle bir fırsatımız olduğunu bilmiyordum" şeklinde konuştu.İkinci bir üniversiteyi okumak istediğini ifade eden İlyas Can Kil, “Kendi bölümümden dolayı Uluslararası Ticaret ya da Lojistik okumak istiyorum" diye konuştu.