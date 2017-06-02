Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar Afrika'da görev yapmış TİKA Konakri Program Koordinatörü Mehmet Yazgan, iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin TİKA'nın faaliyetlerine de yansıdığını söyledi.

Yazgan, Konakri Koordinatörlüğünün Haziran 2016'da açıldığını ancak kısa sürede birçok projenin Gineli makamlarla görüşülür hale geldiğini anlattı.

Konakri'deki görevine 28 Şubat'ta başlayan Yazgan, ofisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrasında Gine makamlarından gelen taleple açıldığını belirtti.

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü ve TİKA iş birliğiyle 2 yıl önce Gineli polislere verilen eğitimden de bahseden Yazgan, Ginelilerin bu eğitimi çok faydalı bulduklarını ve onların isteği üzerine yeni bir eğitim programı hazırlığında olduklarını söyledi.

Yazgan, Gine Hayvancılık Bakanlığının Kagbelen mevkisinde yarım kalan bir mezbaha inşaatının tamamlanmasına ilişkin talepte bulunduğunu, bu konuda Türk özel sektörü ile iş birliği yapma imkanlarının araştırıldığını dile getirdi.

TİKA'nın çalışmaları

Gine'de TİKA olarak Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin eşi Hadja Djene Kaba (Conde) ile yakın çalıştıklarını ifade eden Yazgan, Conde'nin kendilerinden hastane talebinde bulunduğunu ve bunun değerlendirildiğini, bu süreçte yenidoğan ünitesinde prematüre bölümüne ekipman temini ve fiziksel mekanların iyileştirilmesine ilişkin görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Yazgan, yeterli bütçenin sağlanması halinde ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir referans çocuk hastanesi inşa edilmesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanının eşi ile TİKA'nın yakın temas halinde olduğunun altını çizen Yazgan, "Conde bizden genelde kadınlara meslek edindirme, özelde de çömlekçiliğe ilişkin bir projenin hayata geçirilmesini istedi. Conde, Konakri'ye 700 kilometre uzaklıktaki Kankan eyaletinde bir çömlekçilik projesinin hayata geçirilmesini istiyor. Çömlekçilikle uğraşan kadınlar çok ilkel yöntemler kullanıyor. Bu kapsamda, 10 kişilik bir heyeti Türkiye'de eğittikten sonra, mevcut atölyelerini daha modern ekipmanlarla donatarak, onların daha güzel ürünler üretmesi ve ekonomiye katkı sağlamaları için gerekli çalışmaları başlattık."

Conde, başkanlığını yürüttüğü Ana Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi Vakfı (PROSMI) aracılığıyla sosyal projeleri hayata geçirmeye çalışıyor.