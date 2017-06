Türkiye Gazetesi

ÖSYM tarafından, çekimleri Antalya, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Sinop ve Kırklareli’de gerçekleştirilen ve LYS adayları için sınav kurallarına yönelik uyarıların yer aldığı 10 dakikalık film hazırlatıldı. Kütahya Çiniciler Çarşısı’nda, bir adayın çinilerdeki motifleri çözmek ve geleceğe aktarmak için güzel sanatlar eğitimi almak istediğini anlattığı görüntülerle başlayan filmde, üniversite adayı genç bir kızın Sinop Limanı’nda, kaptan olup dünyayı gezme hayalini ifade ettiği görüntüler yer aldı.

Şanlıurfa Balıklıgöl’deki bir LYS adayının İstanbul’da yapılan 3. köprü ve 3. havalimanına hayranlığından dolayı mimarlık eğitimi almak istediğini anlatmasının da yer aldığı filmde, Konya’da bulunan Mevlana Müzesi önünde LYS’ye girecek iki adayın sohbet etmesi ve adaylardan birinin Mevlana’nın öğrettiği sevgi ve hoşgörü iklimini tüm dünyaya anlatmak için uluslararası ilişkiler eğitimi almak istediğini anlatması, diğerinin ise “Mevlana’nın öğretileri ve insan sevgisi tüm dünyaya yayılırsa savaşlar ve kargaşa sona erer. Dünyamız huzura kavuşur” sözlerine yer verildi.

Filmde, Antalya Aspendos Tiyatrosu içinde bir turist rehberini izlerken görülen iki adayın, tarihi mirası ve tüm insanlığın ortak değeri olan kültürü anlamak ve anlatmak için tarih eğitimi almak istedikleriyle ilgili sözleri de yer aldı.

Ayrıca filmde Kırklareli Gar Binası’ndaki iki adaydan birinin kendi uçağını, kendi otomobilini yapmasına katkı için elektrik-elektronik mühendisliği okumak istediği, diğerinin ise tıp eğitimi almak istediğiyle ilgili sohbetine de yer verildi.

LYS 5 OTURUMDA YAPILACAK

Tanıtım filminde, LYS’nin 5 oturumda yapılacağı belirtilerek, LYS 4 Sosyal Bilimler Sınavının 10 Haziran 2017 Cumartesi saati 10.00’da başlayacağı ve 135 dakika süreceği, LYS 1 Matematik Sınavı, 11 Haziran 2017 Pazar günü saat 10.00’da başlayacağı ve 135 dakika süreceği, LYS 2 Fen Bilimleri Sınavının 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacağı, 135 dakika süreceği, LYS 5 Yabancı Dil Sınavının 17 Haziran 2017 Cumartesi saat 14.30’da başlayacağı ve 120 dakika süreceği, LYS 3 Edebiyat-Coğrafya Sınavının ise 18 Haziran 2017 Pazar saat 10.00’da başlayacağı ve 120 dakika süreceği kaydedildi.

BU YIL AÇIK UÇLU SORULAR İLK KEZ SORULACAK

Bu yıl LYS’de ilk kez adaylara kısa cevaplı sorulardan oluşan açık uçlu soruların yöneltileceğinin hatırlatıldığı filmde, “Kısa cevaplı sorular, cevabı bir sözcük veya bir sayıdan oluşan ve adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan ve kodlanan sorulardır. Bu soru çeşidine dikkat etmeniz önemlidir" denildi.

"15 DAKİKA KALA BİNA GİRİŞLERİ KAPATILIR. İÇERİYE KİMSE ALINMAZ”

Adayların sınavın başlama saatinden 1 saat önce sınav binasında hazır bulunmalarının kaydedildiği filmde, “Sınavın başlamasına 15 dakika kala bina girişleri kapatılır. İçeriye kimse alınmaz” uyarısında bulunuldu.

Filmde, sınava girecek adaylar için geçerli kimlik kartlarının T.C. nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport olduğunun belirtildiği filmde, yeni T.C. kimlik belgesi için başvuran adayların, ilgili nüfus idaresinin verdiği e-imzalı ya da ıslak imzalı resimli nüfus cüzdanı talep belgesi ile de sınava girebilecekleri bildirildi.

"ASTIM SPREYİ İNSÜLİN POMPASI GİBİ ARAÇ GEREÇ VE İLAÇLARI ÖNCEDEN ÖSYM’YE BİLDİRİLMELİ”

Sınav binalarında hiçbir eşyanın emanete alınmayacağına dikkat çekilen filmde, adaylara yönelik şu uyarılarda bulunuldu:

"Adayların yanlarında çanta, alyans hariç takılar, metal içerikli eşyalar ve güneş gözlüğü getirmeleri yasaktır. Cüzdan, her türlü banka kredi kartı, ulaşım kartı ve benzeri kartlarla, bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, cep telefonu, kesici, delici alet ve silahlar, her türlü yiyecek ve şeffaf şişe içerisindeki su hariç her türlü yiyecek ve içeceğin getirilmesi yasaktır. Sağlık ve engel durumu olan adaylar zorunlu kullanmaları gereken astım spreyi insülin pompası gibi araç gereç ve ilaçları önceden ÖSYM’ye bildirmeleri durumunda yanlarında bulundurabilirler.”

Adaylara cevaplarının cevap kağıdına işaretlenmiş olduğundan emin olmaları uyarısının yer aldığı filmde, 2016 LYS’de yanlış işaretlemeler sonucu 22 kişinin sınavının iptal edildiği kaydedildi. ’Sınav bitmiştir’ uyarısından sonra kural gereği sınav evrakı üzerinde hiçbir işlem ve işaretleme yapılmayacağı da kaydedilerek, salondaki kameranın da sınav süresince kayıtta olduğu hatırlatıldı.

Adaylara, sınav görevlilerinden hiç uyarı almasalar bile kuralları ihlal ettikleri sonradan kamera kayıtlarından tespit edilirse sınavlarının iptal edilebileceği uyarısında bulunan filmde, "Sınav görevlileri, sınav salonundaki sessizliği bozmamak için sizin yapacağınız hatalı uygulamalarla ilgili uyarı yapmak zorunda değildir. Sınav süresinin dörtte üçü tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkmanıza izin verilmez" denildi.