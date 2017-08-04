Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapıldı. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava 832 bin 994 aday başvuru yapmıştı. Sınav tek oturumda uygulandı ve 120 dakika sürdü. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından matematikte iki sorunun değerlendirme dışı bırakıldı. Üniversite tercihleri 18-26 Temmuz tarihleri arasında alındı.



YERLEŞTİRME SONUÇLARI 8 AĞUSTOS'TA

Yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını bildirdi.

Üniversite kayıtları internet üzerinden ve üniversite tarafından yapılacak. İnternet üzerinden başvuruları 11-16 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, üniversiteler üzerinden kayıtlar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında alınacak.



ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTANLAR NE YAPACAK?

ÖYSM tercih sonuçları ÖSYM aday işlemleri üzerinden açıklanacak, aday işlemleri sistemine girmek için TC kimlik numaranızın yanında aday şifreniz de gerekmekte. Aday şifresi sınava başvuru yaptığınızda sisteme giriş yaptığınız şifreyle aynı şifredir, bu şifreyi unuttuğunuz takdirde farklı yöntemlerle tekrar şifre edinebilirsiniz.



MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Merkezi yerleştirmede adaylar, (Sınavsız Geçiş hariç) yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Her programa kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla ya da sınavsız geçişle girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

Kayıt hakkı kazanılan programın sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.



Kayıt yaptırdığınız bir programa gitmeseniz bile sistemde bu programı kazanmış görünecekseniz. Gelecek yıl sınava girdiğinizde yerleştirme puanınız hesaplanırken Ortaöğretim Başarı Puanı 0.12 katsayıyla değil, 0.06 katsayıyla çarpılacak.

YERLEŞTİRMEDE EŞİT PUAN ALAN ADAYLARA NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?

Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse ilgili YGS/LYS puanı büyük olana, bu puanları da eşitse YGS/LYS puanında ağırlığı en büyük olan testin ham puanı büyük olana (ağırlığı en büyük iki test varsa bunların ham puanlarının toplamı büyük olana) öncelik verilecektir. Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.



TERCİHLERDE EN POPÜLER 10 BÖLÜM

En popüler bölümler hukuk, tıp ve psikoloji... Hukuk ve tıp bölümleri, geçen yıl ilk 100'e giren adayların da en çok tercih ettikleri ilk 3 bölüm arasında yer alıyor. PDR bölümünün popülerliği ve mimarlık programlarının mühendisliklerden daha çok tercih edilmesi, dikkat çeken bir başka nokta. Mühendislikler arasında ise, en çok hedeflenen bölüm bilgisayar mühendisliği. İlk 100'ün en çok tercih ettiği üçüncü bölüm elektrik-elektronik mühendisliği ise adayların hedefleri arasında orta sıralarda yer alıyor.

1- Hukuk

2- Tıp

3- Psikoloji

4- Diş Hekimliği

6- Mimarlık

7- Bilgisayar Mühendisliği

8- Hemşirelik

9- İnşaat Mühendisliği

10- Makine Mühendisliği

İLK 100'E GİREN ADAYLARIN TERCİH ANALİZİ

İlk 100'e giren adayların tercihlerinde öne çıkan üniversiteler Boğaziçi, Koç, Galatasaray, İ.D. Bilkent ve Hacettepe üniversitesiteleridir. İlk 100'e giren adayların yarısından fazlası, bu 5 üniversiteyi tercih ediyor. 2016-ÖSYS sonuclarına göre, farklı puan türlerinde ilk 100 içerisinde yaklaşık 200 aday bulunuyor.

Türkiye'de bulunan üniversitelerden sadece 21 tanesine ilk 100’e girmiş adaylar yerleşti. Bu üniversitelerin 9'u devlet, 12'si ise vakıf üniversitesi. Devlet üniversitelerine ilk 100’den 114, vakıf üniversitelerine ise 73 öğrenci yerleşti.

Üniversiteler arasında en yüksek paya Boğaziçi Üniversitesi sahip. Boğaziçi Üniversitesi'nin hukuk ve tıp programları olmamasına rağmen ilk 100 içerisinden 50 adayın tercihi olarak dikkati çekiyor.

ADAYLAR KAÇINCI TERCİHE YERLEŞİYOR?

Yaptığımız araştırmada, genelde adayların %72’sinin ilk 9 sıradaki tercihlerinden birine yerleştiğini görüyoruz. İlk 9 tercihinden yerleşen adayların %66 ile %75 bandında olduğu görülüyor.

Adaylar Kaçıncı Tercihlerinden Yerleşiyor?

1. Sıra %15

2. Sıra %12

3. Sıra %10

4. Sıra %8

5. Sıra %7

6. Sıra %6

7. Sıra %5

8. Sıra %4

9. Sıra %4