Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı. TEOG yerleştirme sonuçlarını bu haberde öğrenebilirsiniz. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. TEOG sonuçları www.meb.gov.tr adresinde yer alıyor. TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı. TEOG yerleştirme sonuçları, MEB’in E-Okul sisteminden öğreniliyor. TEOG sınav sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız aşağıda bulunan linke tıklamanız yeterlidir. Veliler için de e-okul.meb.gov.tr adresine girdikten sonra, ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' bölümünden sonuçları öğrenmek mümkün. 2017 TEOG yerleştirme sonuçları MEB'in resmi internet sitesinden öğrenilebilecek. MEB, yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü 2017 TEOG sınav sonuçları, 07 Ağustos saat 19.00 itibariyle açıklanacağını bildirilmişti. TEOG sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıda bulunan, ‘’ TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN’’ başlığına tıklamanız yeterlidir. İşte 2017 TEOG yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar...

e-Okul’un VBS sisteminde 2017 TEOG yerleştirme sonuçlarına dair MEB ne zaman açıklama yapacak? TEOG yerleştirme sonuçları üzerinden hareket edecek olan veliler için Milli Eğitim Bakanlığı “Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”nu paylaştı. Lise tercih sonuçları üzerinden hareket edecek olan öğrenciler ve veliler için bakanlık, “yerleştirme takvimi”ni paylaştı. Takvimde bakanlık tarih tarih tercih sonuçları ve ek kontenjanları bildirirken yapılması gerekenleri açıkladı.

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuz içerisinde ortaöğretime geçiş yapacak olan öğrencilere önemli bilgiler verdi. Bakanlık kılavuz içinde tercih sonuçlarından başlayarak hangi tarihte hangi başvuruların gerçekleşeceğini, başvuruların hangi tarihlerde sonuçlanacağını açıkladı. Yerleştirmeye dair işlemler 3 aşamada yapılırken, baz alınacak puan YEP olacak. YEP üzerinden öğrenciler tercih ettiği okullara göre yerleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul’un içinde sonuçların yayınlanacağını açıklarken, yerleştirme sonuçları 11 Ağustos 2017 tarihinde açıklanıyor. Bakanlık, sonuçlar için gün verirken, saat üzerinden bir açıklama yapmadı. Bakanlığın sonuç yayınlama prosedürüne bakıldığında saat 10:00 ila 12:00 arasında sonuçlar yayınlanıyor.

Ek yerleştirme takvimi (başvurular ve sonuçlar)

Bakanlık, ek yerleştirmeler olarak 3 kez başvuruları kabul edecek. İşte başvuru ve başvuru sonuçların açıklanacağı tarihler:

Tercih sonuçların ardından boş kontenjanların ilanı ne zaman MEB tarafında yayınlanacak?

Ek kontenjan: Başvurular ne zaman başlıyor?

14 Ağustos 2017 – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Son başvuru saati 18 Ağustos 2017 saat 17:00.

Ek kontenjanda ilk başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Ağustos 2017

Ek kontenjanda ikinci başvurular ne zaman başlayacak?

21 Ağustos 2017 – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında ikinci başvurular yapılacaktır. Son başvuru saati 25 Ağustos 2017, saat 17:00.

Tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?