Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul türlerinde ek puan düzenlemesi hatalı hesaplandı. Daha önce kazanamadığı açıklanan 1628 öğrenci üniversiteli oldu, kazandığı ilan edilen 1499 aday ise herhangi programa yerleşemedi. Yıllardır tartışılan sınav sistemi, 9.45 kuralı, çalınan sorular, geç açıklanan sonuçlar... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yeni bir hataya daha imza attı. 8 Ağustos’ta açıklanan LYS yerleştirme sonuçlarında dün düzeltme yapıldı. Yanlış hesaplama yüzünden 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişti. 1628 öğrenci yeni bir programa yerleştirildi. Daha önce sınavı kazandığı açıklanan 1499 kişi ise üniversite hakkını kaybetti.



RESMÎ AÇIKLAMA

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 08.08.2017 tarihinde açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, adayların yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken Tablo-6C’nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemin düzeltilmesi amacıyla yapılan güncellemede bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, bin 628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen bin 499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememiştir. Konu ile ilgili adaylar ve kurumların bilgilendirilmiştir. Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler, bilgilerine saygıyla sunarız.



AİLELER VE UZMANLAR TEPKİLİ

Açıklamanın ardından üniversite hevesleri kursaklarından kalan öğrenciler ile velileri, ÖSYM’ye tepki gösterdi. Konuyu değerlendiren eğitim uzmanı Sadık Gültekin, şunları kaydetti: Hesap hatası kabul edilemez. Sisteme sadece sonuçları girmek gerekiyor. Gerisini zaten yazılım yapıyor. Demek ki biri burada sistemi devre dışı bırakmış. Daha önce de 7 bin kişinin orta öğretim başarı puanı yanlış hesaplandı. En azından burada sıralamayı olumlu yönde yukarıya çıkarttılar. Şimdi ise, her şey belirlendikten sonra gençlere yeniden ‘Kazandın’, ‘Kazanamadın’ deniliyor. Bu yıkımı nasıl telafi edecekler? Bu kurumun yaptığı 45 dolayında sınav var. Nasıl güveneceğiz?..