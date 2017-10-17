Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura

İki milyondan fazla üniversite adayının merakla beklediği yeni sistem Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) detayları geçtiğimiz gün açıklandı. Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat Bölümü eski dekanlarından tarihçi yazar Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık bu ve benzer konuda birçok ilginç tespitlerde bulundu. “Piyasa kimleri istihdam edecek, kimleri yok sayacak buna hazırlanmak lazım” diyen Varlık’ın açıklamaları özetle şöyle: Yeni üniversite sistemi basitleştirildi. Daha temel, daha anlaşılır hâle getirildi. Bu şekilde yeni sistem öğrencileri ve velileri rahatlatmış oluyor. Önemli olan rahatlatıcı hale getirilmesidir ki, açıklandığı şekliyle öyle görünmektedir. Türkçe ve matematiğin esas alınması çok güzel bir gelişmedir. Sistemin yönetilebilir olması çok mühim bir konudur. Bu sistem ile odaklanma ve alana yönelik tercih, planlı çalışmayı teşvik edecektir. Kendi kültürüne yabancı olanlar bize değil başkalarına yarar. Türkiye’deki eğitim sistemini anlamak için bugüne nasıl geldiğimizi bilmek gerekiyor. Medeniyetsiz ilim ve teknoloji yarım demektir. İnsanlığa huzur değil gaile getirir ki, sömürgeci Batı bunu yaptı yıllarca.

TÜRKÇEMİZ KISIRLAŞTIRILDI

Yine yabancı dil meselesini çözebilmiş değiliz, üniversite mezunumuz dahi konuşamıyor. Hâlbuki Osmanlıda rüştiyeyi bitiren bir çocuk kitabi Arapçaya hâkim oluyor, bir Fransız ile edebî sohbetler yapabiliyordu. Kendi dilini bilmeyen yabancı dil öğrenemez, öğrense de yabancılaşmaya başlar. Getirin 1950’de çıkan günlük gazeteleri, hiçbir talebe okuyup anlayamaz. Türkçemiz çok kısırlaştırıldı, gençler birkaç yüz kelimeyle konuşuyor.

KAFEDE VAKİT ÖLDÜRÜYORLAR

Aslında Türkiye’de üniversiteye girmek zor değil. Sahip olduğumuz 185 üniversite az değil ama kaliteleri tartışılır. Öğrenci imtihana girdi diyelim, bir yeri kazandı, sevse de sevmese de devam ediyor. Çoğunun derdi yedek subaylık, öylesine okuyor, para harcıyor. Hâlbuki gelecek on yıl içinde nasıl meslekler ortaya çıkacak, piyasa kimleri istihdam edecek, kimleri yok sayacak buna hazırlanmak lazım. Geleceği planlamalı ve yeni yeni bölümler açılmalı. Meslek liselerinin önü açılmalı, firmalarla irtibat sağlanmalı. Sağa sola açılan yüksekokullar gençlere vakit kaybettiriyor. Zaten öğretim üyeleri lise hocalarından aparma, alışılagelmiş sorular, oturup kafelerde vakit öldürüyorlar.

İlahiyatların müfredatı gözden geçirilmeli

İlahiyat fakültelerinin müfredatı mutlaka gözden geçirilmeli, öncelikleri “dine hizmet” olmalı. FETÖ kitapları ve medyası ile İslam’a aykırı yayınlar yaparken hiçbirinden ses çıkmadı. Siz niye varsınız diye sormazlar mı adama? İlahiyat fakültelerine de fen dersleri konmalı. Medreselerin çizgisi yakalanmalı.

Yavrularımız baskı altında tutulmamalı

Şimdi TEOG’un kaldırılacağı konuşuluyor. İmtihansız bir sistem olmaz adı değişir ancak. Hırsı hevesi olan 100 bin öğrenci yine yarışa asılacak, diğerleri bulundukları mahallerdeki okullara devam edecekler. Böylece hem sabahın erken saatlerinde yollara düşmekten kurtulacak, hem de semtlerindeki okulun kalitesini artıracaklar. Yalnız bu kararın hızla hayata geçmesi ve değiştirilmemesi lazım. Avrupa’da ilk ve orta eğitimde çocuğun zihni ve ufku açılır. Bizde ise kafası lüzumsuz bilgilerle doldurulur. Batıda çocuğun renklere mi, spora mı, çizgiye mi, rakamlara mı merakı var test edilir. Geleceğin mimarları, ressamları, tasarımcıları onlardan çıkar. Rehberlik öğretmenliği bu yüzden önemli.

Türkiye’de de kabiliyetli çocukları tespit etmeli ve hususi yetiştirmeli. Aynı enderun gibi… Bütün dünya bunu böyle yapıyor. Yale, Harward, Oxford, Cambridge de enderundur bir manada.

Eğitime “okul öncesinde üniversite sonrasına kadar” topyekûn bakılmalı. Lise ve üniversiteye geçiş sisteminde daha evvel de değişiklikler yapıldı netice alınamadı. İmtihandan korkmamak lazım ama at yarışına da çevrilmemeli yavrularımız. Aileler bu işi fazlasıyla abartıyor, icabında büyük paralar harcıyorlar. Bu aşırı talep FETÖ’nün işine yaradı. Planlı çalıştılar, devletin en mahrem noktalarında koltuk kaptılar. Bu onların değil onları kullanan batının programıydı, ikaz da edildi ama nasıl bir gafletse gereği yapılmadı.