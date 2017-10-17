Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Profesörü Tevfik Balcıoğlu, İzmir Urla’da Kapan Camii’nin sokağındaki 16’ıncı yüzyıldan kalma metruk binayı 2005 yılında satın aldı. Yaptığı araştırmalarda, depremlerde büyük zarar gören ve bir tek kubbesi sağlam kalan binanın 1560 yıllarında yapıldığı düşünülen bir Osmanlı sıbyan mektebi olduğunu tespit etti. Balcıoğlu, binayı kütüphaneye dönüştürme kararı aldı. Bunun için bir proje tasarlayan Prof. Dr. Balcıoğlu, İsveç hükûmeti tarafından desteklenen Sida bursu ile eski binaların korunması ve restorasyonu üzerine geniş çaplı bir eğitim dahi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra özel mimarlık firmalarının destek verdiği proje yıllar süren bir emekle tamamlanarak ortaya ‘TB Evi: Urla Tasarım Kütüphanesi ve Faruk Tabak Okuma Odası’ çıktı. 4 bini aşkın dünya tarihi ile ilgili kitaplar ve Balcıoğlu’nun endüstriyel tasarım ve mimarlık üzerine kitapları yer alıyor.