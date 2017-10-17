Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Millî Eğitim Bakanlığının ağustos başında yürürlüğe giren kanuni düzenlemesiyle özel öğretim kurslarında sadece tek branş dersi mecburiyeti getirildi. Bu kuralı ihlal eden kursların yanı sıra kanuni dayanağı olmamasına rağmen kaçak TEOG dersleri veren birimler tamamıyla korsan duruma düştü. Eğitim Uzmanı Tayfun Çavuşoğlu “Türkiye’de şu anda faaliyette bulunan özel öğretim kurslarının yüzde 99’u kaçak, korsan, merdiven altı ya da illegal durumda” dedi. Eğitim Uzmanı Çavuşoğlu “Özel kurslar sadece ve sadece tek ders verme hakları bulunmasına ve yasak olmasına rağmen bütün dersleri veriyorlar. Çünkü tek ders ruhsatı alınca, ilk iş olarak bu kuralı ihlal ettiler. Yaz boyunca hazırlık kursları açtılar, kış için para-senet topladılar” diye konuştu. Kanun ve yönetmeliklerde TEOG adaylarına dönük özel kursların tanımlanmadığını, bu sebeple bu kursların ruhsat almalarının mümkün olmadığını belirten Tayfun Çavuşoğlu “Millî Eğitim Bakanlığı il ve ilçelerde bu duruma müdahale edemedi. Tamamıyla denetim dışı bu kurslar hâlâ faaliyetini sürdürüyor” diye konuştu.