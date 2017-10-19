Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cluj şehrindeki Babeş Bolyai Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesine kurulan 4 ayrı video konferans sistemi, düzenlenen programla fakülte yöneticilerine teslim edildi.

Üniversitede gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Bükreş Program Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, Cluj Babeş Bolyai Üniversitesi Rektörü Aurel Pop, rektör yardımcıları, dekanlar ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Ertaş, buradaki konuşmasında, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin iki ülke halklarının yararına olacak şekilde her alanda ilerlediğini belirterek, akademik ve bilimsel alandaki ilişkilerin de somut projelerle güçlendiğini ifade etti.

Üniversitenin rektörü Pop da iki ülke arasındaki tarihi ve ortak bağlara vurgu yaparak, TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.