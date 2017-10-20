Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin YGS’den farkı nedir?

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunuyor.

TYT’de sadece Türkçe ve Temel Matematik bulunmasının sebebi?

Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülüyor. Diğer bir ifade ile MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecek.

TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir fark var?

YGS’de 6 puan türü vardı. TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacak. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı. (TYT-Puanı)

TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

Hayır. Müfredat, MEB’in ortak müfredatından seçilecek.

Avantajları neler?

TYT’de tek tip puan olması, adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıyor. Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor. Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

TYT Puanının yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?

YKS’de sabah ve öğleden sonraki oturumlardaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS’deki gibi olacak. İlk oturumda alınacak TYT’nin katkısı yüzde 40; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60.

TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan ikinci yılda kullanılmak istenirse bir problem yaşanabilir mi?

Adayların, aldıkları puan takip eden yılda bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek. Sınava girenler için hak kaybının önüne geçilecek.

Soru sayıları ve süre?

Birinci oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe, 40 Temel Matematik olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. TYT’nin süresi 90 dakika.

Bir soru kaç dakika olacak?

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, YKS’ de soru başına 1,25 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilecek.

Sınav ücreti ne kadar olacak?

Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor.