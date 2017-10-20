Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUI) Rektörü Prof. Dr. Masum Yasinzai, "Türk öğrenciler İslamabad’da uluslararası bir ortamda farklı kültürlerle bir arada eğitim alabilirler. Üniversitemizde mühendislikten İslami ilimlere kadar birçok alanda Arapça ve İngilizce eğitim veriliyor." dedi.

Yasinzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 ülkeden öğrenci barındıran IIUI’ya son dönemde özellikle Çinli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin sadece Müslümanlardan oluşmadığını, farklı dinlerden de öğrencileri bulunduğunu belirten Yasinzai, Afrika, Ortadoğu, Uzak Doğu’dan öğrencilere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yasinzai, özellikle İlahiyat Fakültesinde son derece modern ve kaliteli bir eğitim verdiklerini aktararak, “Böylece bu bölümde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde İslam’ın gerçek yüzünü daha iyi anlatabilmekteler. Maalesef Batı’da İslam’ın terörle ya da radikallikle ilişkilendirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Buna karşılık biz de İslam’ın barış dini olduğunu anlatabilecek öğrenciler yetiştiriyoruz.” diye konuştu.

"Türkiye’den gelecek öğrencilere kapımız hep açık"

Yasinzai, Türkiye’den gelecek öğrencilere kapılarının hep açık olduğunu kaydederek, “Türk öğrenciler İslamabad’da uluslararası bir ortamda farklı kültürlerle bir arada eğitim alabilirler. Üniversitemizde mühendislikten İslami ilimlere kadar birçok alanda Arapça ve İngilizce olarak eğitim veriliyor." ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerinin yüzde 50’sinin uluslararası kariyere sahip hocalardan oluştuğunu belirten Yasinzai, “Türk öğrenciler de buraya gelerek, kendi ülkeleri ile kardeş ülke Pakistan arasında yeni köprüler kurabilirler." şeklinde konuştu.

Yasinzai, üniversitelerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin herhangi bir sınava tabi olmadığını ancak yeterliliklerinin gözden geçirildiğini belirterek, ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenciler için çok sayıda burs ve konaklama imkanı sunulduğuna dikkati çekti.

Yasinzai, Türkiye ziyaretinde bir çok IIUI mezunu ile tanıştığını ve bunun da kendisini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

"Aylık 350 TL bütçeyle eğitim imkanı"

IIUI’da eğitimine devam eden Türk öğrencilerden Hamza Kaleli (23) de Pakistan’da okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaleli, “Pakistan’da Türk öğrencilere yönelik her türlü kolaylık sağlanıyor. Üstelik Türkiye şartlarına göre çok daha uygun bir bütçeyle, uluslararası deneyim kazanıyoruz.” dedi.

Aylık giderinin konaklama dahil 350 lira olduğunu belirten Kaleli, "Pakistan’da hedefim Arapça, İngilizce ve Urduca dillerinde iyi bir seviyeye gelerek ve bölge insanıyla kaynaşarak, Pakistan-Türkiye dostluğuna katkı sunabilmek.” şeklinde konuştu.

Kaleli, Pakistan halkının son derece hoşgörülü ve misafirperver olduğunu da kaydetti.

"FETÖ ihaneti sonrası memleketini ve milletini seven, yetişmiş ve liyakatli insana ihtiyaç had safhada”

Pakistan Mezunlar Derneği (PAMDER) Pakistan Temsilcisi Halit Uğurlu da Türkiye'nin Pakistan ile dostluğunun çok eskilere dayandığını ve bunun her alanda kendini gösterdiğini belirterek, “Bu nedenlerle Pakistan ile ikili ilişkilerin daha ileriye taşınabilmesi için eğitim alanına da gereken önem verilmelidir.” diye konuştu.

Uğurlu, 1996’da Pakistan mezunlarının Türkiye’de denkliklerinin iptal edildiğini hatırlatarak, “Denkliklerin iptali nedeni ile yıllarca Pakistan’a öğrenci gelişi engellenmiş oldu. İki dil bilen, buralarda boşluk doldurabilecek ve bölgeyi tanıyan yetişmiş insan modelinin önü kesilmiş oldu. Ancak, denklik sorunu artık bulunmuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi dostumuz Pakistan ile köprü vazifesi görecek insanların yetişmesi için ve her iki ülkeden de öğrenci akışını canlandırmak gayesi ile PAMDER kuruldu.” diyen Uğurlu, şunları kaydetti:

“Merkezi İstanbul'da olan PAMDER iki ülke arasında eğitim çalışmalarına öncelik vererek, kadim dostluğu geliştirerek ve yeni köprüler kurarak, eğitim alanındaki boşluğu doldurmak istemektedir. Bu bağlamda bizim himayemizde 6 öğrenci IIUI'da eğitimine başladı."

Uğurlu, "Ülke olarak yakın zamanda yaşadığımız FETÖ ihaneti sonrası memleketini ve milletini seven, yetişmiş ve liyakatli insana ihtiyacın had safhada olduğu ortada.” ifadelerini kullandı.

Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi

Başkent İslamabad’da bulunan Uluslararası İslam Üniversitesi 11 Kasım 1980’de kuruldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun desteğiyle dünyanın çeşitli yerlerinde kurulan sekiz Uluslararası İslam Üniversitesinden biri olarak faaliyete geçti.

IIUI Arap Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İslam Hukuku ve Batı Hukuku Karşılaştırmalı Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İslam İktisat Okulu, Uluslararası İlişkiler, İslami Araştırmalar Merkezi, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme gibi fakülteler ile hizmet veriyor.