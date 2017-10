Türkiye Gazetesi

Fatih Projesi 2010 yılında başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük önem verdiği proje o dönem Millî Eğitim ile Ulaştırma Bakanlıkları arasında bir protokolle hayata geçmişti. Yapılan iş birliği ile Türkiye’deki bütün dersliklere birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahtanın konulup, öğrencilere tablet bilgisayarların dağıtılması öngörülüyordu. Şimdiye kadar 1,5 milyar lira para harcandı ve 1,6 milyon kişiye tablet dağıtıldı. Birçok ilde tablet ve akıllı tahtalar dağıtılsa da tek elden yürümediği için beklenen verimin alınamadığı konuşuldu. Bütün bunlar zaman zaman eleştiri konusu oldu. Projenin 1. ve 2. safhası artık geride kaldı. Yeni bir döneme girildi. Fatih Projesi’nde devreye iletişim operatörleri giriyor. Projede merak edilenleri MEB İletişim Daire Başkanı M. Sadık Arslan’a sorduk. Arslan özetle şunları söyledi: Fatih Projesi’nde yeni model devrede... Bugüne kadar tablet, akıllı tahta ihalesi yapılırken, yeni modelle şehirlerin ihtiyacı olan bütün ürün, altyapı hizmetleri, cihazlar tek elden ihaleye çıkarılacak. Tablet, etkileşimli tahta, ağ altyapı ihalesi ayrı ayrı yapılıyordu. Artık uçtan uca bir hizmet veren GSM operatörlerini davet edeceğimiz bir ihaleyle, bütün olarak gerçekleştireceğiz. Mal alımından hizmet alım modeline geçiyoruz.

ON YILDA TAMAMLANACAK

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un yöneticileriyle görüşmelerde sona geldik. Son şekiller veriliyor. Şartname on gün içinde firmalara gönderilip fiyat teklifi alınacak. Burada devlet ürünleri alıp dağıtmayacak. Türkiye’yi bölgelere ayırıp, her bölge için teklifler alacak. İhale kapsamında akıllı tahta, tablet, bilgisayar ve TV, kamera gibi eğitimde kullanılacak elektronik ürünler operatörler tarafından karşılanacak. Operatörler, ihalede öğrenci başına fiyat verecek. Verilen bu fiyat, o bölgenin öğrenci sayısına göre hesaplanacak. Biz sadece öğrenci başına para vereceğiz. Fatih Projesi’nde kalan bütün işlerimizi bu şirket yapacak. 10 yıllık bir süre verilip bütün kalanlar bu safhada bitirilecek. Her ay kontrollü denetim olacak. Operasyonu yönetme kısmında devlet için zorlukları vardı. 18 milyon öğrenciye bunun dağıtımı zordu. Operatörlerin operasyon tecrübelerinden istifade edeceğiz.

Tablet dağıtımında hedeften uzak kaldık

MEB İletişim Daire Başkanı M. Sadık Arslan “Etkileşim tahtası ve çok fonksiyonlu yazıcı işlemlerini yüzde 100 tamamladık. Sadece tablet kısmında biraz hedeften uzak kaldık. Eğitim sistemimize sürekli öğrenci giriyor, çıkıyor. Bunun çok büyük bir planlaması var. Bunun yanında bir de devletin aldığı idare kararı böyleydi... Ama önümüzdeki süreçte en kısa zamanda tabletleri dağıtmayı arzuluyoruz” dedi.