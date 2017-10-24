Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Üstün Zekâlılar Derneği (TÜZDER), İstanbul Kalkınma Ajansı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sarıyer İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle üstün zekâlı öğrencilere yönelik kurulan laboratuvarların açılışı yapıldı. Proje kapsamında, Sarıyer, Kâğıthane, Sultangazi, Esenler ve Bahçelievler’deki 10 okulda kurulan STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) laboratuvarları 6 ayda tamamlandı. Laboratuvarlarda, eğitim konseptine uygun mobilyalar kullanıldı, kapıları ve duvarları STEM çalışmasına uygun şekilde tasarlanan görsellerle donatıldı. Laboratuvarlara 3D yazıcılar, robot, matematik (algoritma), fen ve mühendislik setleri, bilgisayar ve diğer malzemeler de verildi. Proje, sürdürülebilirlik açısından 3 yıl süreyle TÜZDER tarafından koordine edilecek. Törende konuşan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, eğitim konusunun artık ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı olduğunu anlatarak “Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ancak eğitim ile mümkün” dedi.