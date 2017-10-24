Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversiteye kaydını tamamlayıp yeni dönem için evlerini tutan öğrenciler, anne evi konforunu yakalamak için eksiklerini online alışverişle tamamladı. Morhipo.com ev kategorisi verilerinden öğrencilerin en çok hangi ürünleri tercih ettiğini açıkladı. Satın alınan ürünlerin başında küçük ev aletleri geldiğini belirtilirken, pratik ve hızlı yemek hazırlamanın formülü için öğrenciler, tost makinesi, kahve makinesi ve mutfak robotları gibi ürünleri tercih etti. Ayrıca, nevresim ve havlu gibi ürünleri de sepetlerine eklediler. Site üzerinden en çok alışveriş yapan öğrenci grubunu yüzde 25 oranla İstanbul’da öğrenim gören üniversite gençliği oluştururken, İstanbul’u yüzde 10 oranla Ankara, yüzde 8 ile İzmir, yüzde 5 ile de Eskişehir takip etti. Gençlerin sepet ortalaması ise 180 ile 220 TL arasında değişiyor. Yeni evlerinde anne yemeğini özleyecek olan öğrenciler, bu yıl mutfak aletlerine de yoğun ilgi gösterdi. Mutfak ürünleri içerisinde en çok tercih edilen; yüzde 17 oranla tencere ve tava takımları oldu.