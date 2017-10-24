Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 5’inci Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi tamamlandı. Okul öncesi eğitimin insan yaşamının en önemli yıllarını oluşturduğunu söyleyen Uğur Okulları Okul Öncesi Bölüm Başkanı Tuğba Abanoz şöyle konuştu: Yapılan araştırmalar sonucunda beyin gelişiminin çok hızlı olduğu hatta tamamlandığı dönem olarak biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde çocuğa verilen eğitim ileriyi etkileyecektir. Gelecekte çocukların yüzde 60’ı şu anda var olmayan mesleklerde çalışacaklar. Çocukları geleceğe hazırlama noktası da bizim için çok önemli. Müfredatımıza disiplinler arası eğitim modeli STEM, erkenSTEM, robotik, kodlama, oyun yazılımı, animasyon gibi dersleri ekledik. Dolayısıyla çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi çok önemsiyoruz.