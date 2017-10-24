Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacak, 2017 DGS ek tercih puanları, DGS ek tercih kontenjansları ve daha merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını sizler için derledik. Kayıt yaptırmayan ve boş kalan kontenjanlar için yerleştirme tercihi yapmak isteyen öğrenciler için DGS ek yerleştirmeleri ne zaman başlayacak merak konusu. Dikey Geçiş Sınavına giren ve ardından tercih yapan öğrencilerin merak ettiği 2017 DGS ek yerleştirmeleri ne zaman olacak? Binlerce kişiyi ilgilendiren DGS ek tercih tarihi ile ilgili detaylar haberimizde... ÖSYM henüz DGS ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamadı. 2017 DGS sınavlarına hazırlanan DGS adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının Başarı Sıralaması Taban Puanları ,taban puanları ile kontenjanlarını ve merak ettiğiniz her şey bu haberde. DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir umut kaynağı olan 2017 DGS Ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağı merak edilirken ek tercih kılavuzunun kayıtlardan sonra açıklanacağı belirtildi. Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programı kazanamayan adaylar, ek yerleştirme için bekleyişte kalacak. Herhangi bir programı kazanamayan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak olan boş kontenjanları bekleyecek. Öte yandan ek tercih işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından duyurulacak.

DGS'DE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.

ÖSYM, resmi Twitter adresinden de paylaştığı DGS ek tercih duyurusunda;

"2017-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri 25 – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2017-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.” İfadelerini kullandı.



DGS TABAN PUANLARI

2017 DGS sınavlarına hazırlanan DGS adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının Başarı Sıralaması Taban Puanları ,taban puanları ile kontenjanlarını yazımızda yer alan linkten bulabilirsiniz. ÖSYM 2016 DGS taban ve tavan puanlarını yayınlamadı. Ancak site üzerinden ÖSYM 2017 DGS puanlarını bulabilirsiniz.



DGS TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ



“ÜNİVERSİTEYE GİDEN EN KOLAY YOL MESLEK YÜKSEKOKULUNDAN GEÇİYOR”

Uzmanlar Türkiye’de meslek yüksekokulu stratejisini ve meslek yüksekokullarının durumunu değerlendirdi. Üniversiteye geçişteki en kolay yolun meslek yüksekokulları olduğunu söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal, “Gençler, yüksekokuldan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile rahatlıkla üniversiteye geçebilirler aynı zamanda da meslek sahibi olurlar” dedi.

Temel mesleki eğitimin lise sıralarından başladığını ve öğrencilerin aynı doğrultuda meslek yüksekokulları sayesinde eğitime devam edebildiklerini belirten Levent Uysal, “Meslek yüksekokulu mezunları uygulamalı teknikerlerdir. Uygulamayı yapan, operasyonları yöneten çekirdek kişilerdir. Bundan dolayı da bir şirket için çok önemlilerdir” dedi. Meslek yüksekokulu mezunlarının en önemli özellikleri aranan insan olmalarıdır” diyen Uysal, açıklamalarına şöyle devam etti: “Buradaki arkadaşlarımızın en önemli özelliği uygulama merkezlerinde aldıkları eğitimi iş dünyasına aktarmaları ve aranan insan olmalarıdır. Aranan insan olma özelliğini ikiye ayırıyoruz. Birincisi mutlak suretle uluslararası platformlarda söz sahibi olmak, bunun için iyi bir İngilizce altyapısı gerekiyor ikincisi ise çok iyi uygulama yapmak. Örneğin modada, sağlık bölümlerinde teknik analizleri iyi yaparak uygulayan kişi olduklarından dolayı sonuca gitmek zorundalar. Bir fabrikayı düşünün bir tane müdür var ama 5 tane teknik insana ihtiyaç var. Bir teknik müdürü düşünün altında 20 tane tekniker var. Yani iş bulma ve sürdürülebilirlik oranı çok yüksek olan mesleklerdir. Her şeyden önemlisi yaptıkları işi zaten çok iyi yaptıkları için sürekli ihtiyaç duyulan insan kaynağı demektir. Meslek yüksekokulundan DGS ile lisans bölümüne geçmek de çok kolaydır.”

Meslek yüksekokullarının gelişimi için MYO’lar ile kurumlar arasında birçok anlaşma yapıldığını ifade eden Uysal, “İşbirliği anlaşmaları yaparak çocuklarımızın iş dünyasına hızlı girmesini sağlamalıyız. Şirketlerin de aranan insanlar bulmasını hızlandırmak için kurgulanan anlaşmalar var. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan anlaşmalar var. Yükseköğretim Kurumu ile yapılan anlaşmalar var. En hızlı şekilde sektörlere aranan insan kaynağı sunuyoruz. Ben üniversiteleri büyük insan kaynağı şirketleri olarak görüyorum” diye konuştu. Meslek yüksekokullarına geçiş hakkı kazanan gençlerin mutlaka bu haklarını değerlendirmesi gerektiğine, 2 yılın sonunda isterlerse DGS sayesinde lisans eğitimlerini tamamlayabileceklerine vurgu yapan Uysal, “Üniversiteye giden en kolay yol meslek yüksekokulundan geçiyor. Burada şöyle bir artı var hem okurken iş tecrübesi ve meslek ediniyorlar hem de daha sonra lisans diplomalarına sahip oluyorlar” açıklamalarında bulundu.

“MESLEK YÜKSEKOKULU MESELESİ MEMLEKET MESELESİDİR”

Meslek Yüksekokullarının sağladığı avantajlara değinen Nişantaşı Üniversitesi MYO Müdür Yardımcısı Mehmet Altuntaş ise şu açıklamalarda bulundu: “Meslek yüksekokulları sektöre en yakın uygulama alanlarıdır. Fakültedeki 4 yıllık müfredatın iki yıllığa yayıldığı ve uygulama derslerinin verildiği akademik bir birimdir ve iş hayatındaki önemi oldukça yüksektir. Yani kişi istediği kadar girişimci olsun, istediği kadar yatırım yapsın, fabrika kursun ama tekniker istihdamını sağlayamadığı ölçekte herhangi bir ticari faaliyette başarılı olamaz. Burada üniversite ile sanayiye ortak yük düşüyor. Meslek yüksekokulu dediğimiz önlisans eğitiminde üniversitenin uygulamalı eğitim vermesi gerekiyor. Ama burada da sektörün kapılarını sonuna kadar açması gerekiyor. Türkiye’de gördüğüm en büyük gerçek, öğrenciyi yetiştiriyorlar, uygulamadan derse öğretim elemanları getiriyorlar ama eğer firmalar kapılarını öğrencilerin staj yapmasına, uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmesine açmazsa öğrencinin yetişmesinde büyük bir sorun ortaya çıkıyor. En büyük şey firma için zaman maliyetini ve eğitim maliyetini minimize ederek yetişmiş öğrenciyi istihdam etmesidir. Bu da şu şekilde oluyor, ben teorik eğitimi verdim, sahadaki insanlar geldi uygulamayı çocuklara derslikte anlattı. Sonra onlara firmalarda uygulama fırsatı sağlandığında yetişmiş insan kaynağı olarak firmalara gireceklerdir. İşte burada sektörle üniversiteler işbirliği içerisine gittiğinde herhangi bir pozisyon sorunu yaşanmayacaktır. Meslek yüksekokulu meselesi memleket meselesidir deniyor, hakikaten öyle. Çünkü istidamın ve ekonomik büyümenin önemli bir açılımı. Biz burada optimizasyonu firma ve üniversitelerle sağladığımız sürece herhangi bir sorun kalacağını düşünmüyorum.”

İş dünyasının oluşan rekabet ortamı nedeniyle sürekli değişime uğradığını bu değişikliklerin meslek yüksekokulu müfredatlarına etkin şekilde adapte edilmesi gerektiğini belirten Mehmet Altuntaş, “Bunu 2010-2011 döneminde YÖK bir projeyle üniversitelere gönderdi. İnsan Kaynağının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEB) projesi geliştirildi. Ama 5 yıldır üretim ve iş süreçleri değişti. Bu dinamizmi gerçekleştirmek için üniversitelerin müfredatlarını geliştirmesi lazım. Üniversitelerin daha çok uygulamaya götürmesi lazım. Üniversitelerin derslere teorik açıdan kitaptan anlatacak öğretim elemanları yerine sahadan gelecek sektör temsilcileriyle işlemesi lazım ki buradaki firmaların ihtiyaçları karşılansın, öğrenci de sürdürülebilir iş sahibi olsun” dedi.



EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ 15 TL

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.



DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.



Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme 16 alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.



AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi vize sınavı 25 Kasım 2017 tarihinde başlıyor, 26 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor.

Güz dönemi final sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.

2018 üç ders sınavı 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.