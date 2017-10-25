Denis Prcic, Bosna Hersek'in köklü bir eğitim geçmişine sahip ve  eğitime yatırım yapan bir ülke olduğunu söyledi.
 
Prcic, 2005 yılında AUBIH'yi kurarken eğitim kalitesinin dünya ile  rekabet edebilir düzeyde olmasını benimseyerek yola çıktıklarını vurgulayarak,  "Bir ülkenin gelişebilmesi için gençlerinin yüksek kalitede eğitim alması şart.  Biz de hem kendi gençlerimiz hem de kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz  Türkiye'nin gençlerinin dünya milletleriyle yarışır seviyede eğitim almasını  istiyoruz. Bu sebeple üniversitemizin önceliği ve vazgeçilmezi verdiğimiz yüksek  kalitede eğitimdir." diye konuştu.

Kurdukları sistemle öğrencilere kolaylık sağladıklarını ve eğitim  kalitesinin kontrolünü ellerinde tuttuklarını anlatan Prcic, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"Profesörler tarafından verilen tüm derslerin görüntüleri kayıt altına  alınarak, öğrenci otomasyon sistemine yükleniyor. Basılı kitaplara, defter ve  kaleme ihtiyaç duymayan öğrencilerin sadece derse odaklanması ve geliştirilen  sistem üzerinden dersleri takip etmesi yeterli oluyor. Sınavların bile bu sistem  üzerinden yapıldığı üniversitede öğrencinin dersi kaçırması, profesörün anlattığı  bir konuyu unutması, sınavlara hazırlanmak için kaynak bulamaması mümkün değil.  Öğrenci bir tık ile sınavlarına çalışması için ihtiyacı olan tüm kaynağa  ulaşabiliyor."
 
İstenen meslekte çalışma imkanı
 
AUBIH Yönetim Kurulu Başkanı Prcic, öğrencinin üniversite sınavı  sonrası arzu ettiği değil de sistem tarafından yerleştirildiği bölümde eğitim  almak zorunda kalmasının en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek,  "İstemediği bölümde sadece puanı ona yettiği için okuyan öğrenci gelecekte  hayatında ve kariyerinde mutsuz bireylere dönüşüyor. Bu da mutsuz toplumların  oluşmasına sebebiyet veriyor." şeklinde konuştu.
 
AUBIH'nin öğrencilere sınav sistemine göre bölüm seçtirmediğine  dikkati çeken Prcic, "Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavından başarılı olan  her öğrenci AUBIH'e başvurabiliyor. Öğrenci aldığı 1 yıllık hazırlık programının  ardından, yaptığı araştırmalar neticesinde hangi bölümde okumak istediğine karar  verip, seçimini yapıyor. Bu sayede kendi istediği bölümden mezun olduktan sonra  istediği meslekte çalışma imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.
 
Prcic, üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında zorunlu olarak yaptırılan  stajların öğrencilerin kariyer odaklı bir sistemde eğitim almasını sağladığına  işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Öğrenci okuldan mezun olduğunda sadece teorik bilgiye değil aynı  zamanda pratiğe de sahip oluyor. Staj döneminde stajını kendisi ayarlayamayan  öğrenciye destek üniversiteden geliyor. Üniversite öğrencilere Bosna’nın saygın  şirketlerinde staj ayarlıyor. En önemli noktalardan bir tanesi ise öğrenci  AUBIH'den sonra ana dil seviyesinde İngilizce öğrenmeden mezun olamıyor.  Öğrencinin üniversiteden mezun olabilmesi için TOEFL sınavlarında yüksek puan  alarak başarılı olması gerekiyor."
 
"Türkiye’ye sadece bir buçuk saat uzaklıkta"
 
Denis Prcic, konum olarak da öğrenciler için cazip bir alternatif  olduklarının altını çizerek, "Bildiğiniz gibi hayatta bazen acil durumlar meydana  gelebiliyor. Böyle durumlarda öğrencilerin ailelerinin yanında olması  gerekebiliyor. Bosna Hersek Türkiye’ye sadece bir buçuk saat uzaklıktaki  konumuyla aileler ve gençler için cazip bir alternatif oluşturuyor." diye  konuştu.
 
Birbirine çok yakın kültürlere sahip iki ülke arasındaki iş  birliklerinin artırılması gerektiğini söyleyen Prcic, şunları kaydetti:
 
"Biz Bosnalılar Avrupa'da Osmanlı'dan arta kalan tek popülasyonuz.  Ortak kültürlere, dini inançlara ve geleneklere sahip halklarız. Bu sebeple  birbirimizle kültürel ve ticari olarak daha fazla etkileşim içerisinde  bulunmalıyız. Yurt dışı eğitim sektörü dediğimiz konu dünyada 100 milyar dolarlık  büyüklüğe ulaşmış durumda. Türk öğrenciler de yurt dışını sıklıkla tercih ediyor.  Ayrıca bu sektörün bir eğitim turizmine dönüşmesini arzu ediyoruz. Karşılıklı  değişim yaptığımız öğrencilerle iki ülke arasında etkileşimi artırabiliriz. Her  bir öğrenci ülkesine döndüğünde, eğitim aldığı ülkenin adeta eğitim elçisi  olacak."
 
Prcic, Türkiye ile güçlü bağlara sahip olmanın Bosna Hersek için büyük  mutluluk olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Biz bu bağların ticari ve kültürel alanlara da yayılmasını istiyoruz.  Eğitim de bu noktada cazip alanlardan biri. Karşılıklı et alıp satmaktansa,  kültürel bağlarımızı kuvvetlendireceğimiz ve gençlerimizin dünyada sesini  duyurabilmesini sağlayacak eğitime neden yönelmeyelim? Eğer iki ülke arasındaki  eğitim alanında iş birliklerini artırabilirsek gücümüze güç katabiliriz.  Türkiye'den 100 bin öğrenci Bosna Hersek'te eğitim almaya gelirse bu her iki ülke  için de büyük kazanım sağlar."
 
100 milyar doları aşan küresel bir sektör
    
Edinilen bilgiye göre, 100 milyar doları aşan boyutuyla küresel bir  sektör haline gelen yurt dışı eğitimi ülkelerin önemli gelir kaynaklarından biri  olurken, sınav sistemindeki değişiklikler, daha çabuk iş bulma olanağı ve yabancı  dil öğrenme şansı gibi etkenler öğrencileri bu alana yönlendiriyor.
 
ABD ve İngiltere'nin domine ettiği sektöre Türk öğrenciler de hatırı  sayılır meblağ bırakırken, sadece Türk öğrenciler Amerikan üniversitelerine yılda  700 milyon dolar ve üzeri kaynak sağlıyor.
 
Dolar ve avronun değer kazanması, Amerika ve İngiltere gibi  ülkelerdeki eğitim kurumlarının yüksek fiyatları ve vize alımındaki zorluklar  nedeniyle aileler ve gençler farklı rotalar aramaya başlarken, Bosna Hersek  Amerikan Üniversitesi; benimsediği Amerikan eğitim sistemi, Amerika-Avrupa ve  Türkiye'de tanınan diplomaları ve dijitalleştirdiği eğitim sistemi ile öğrenciler  için alternatif oluşturuyor.
 
ABD, Avrupa ve Türkiye'de 'tanınan/denkliği olan' diplomalara sahip  olan öğrenciler, eğitim hayatlarının bir dönemini ABD’de geçirebiliyor. AUBIH'te  okuyan bir öğrenci üniversite son sınıfta dünyanın saygın üniversitelerinden  birine transfer programıyla geçiş yapabiliyor. Öte yandan okulda bir yıllık  eğitimini tamamlayan öğrenci hem bu üniversitenin hem de AUBIH’in diplomasına  sahip olabiliyor.