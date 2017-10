Türkiye Gazetesi

Denis Prcic, Bosna Hersek'in köklü bir eğitim geçmişine sahip ve eğitime yatırım yapan bir ülke olduğunu söyledi.



Prcic, 2005 yılında AUBIH'yi kurarken eğitim kalitesinin dünya ile rekabet edebilir düzeyde olmasını benimseyerek yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bir ülkenin gelişebilmesi için gençlerinin yüksek kalitede eğitim alması şart. Biz de hem kendi gençlerimiz hem de kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Türkiye'nin gençlerinin dünya milletleriyle yarışır seviyede eğitim almasını istiyoruz. Bu sebeple üniversitemizin önceliği ve vazgeçilmezi verdiğimiz yüksek kalitede eğitimdir." diye konuştu.

Kurdukları sistemle öğrencilere kolaylık sağladıklarını ve eğitim kalitesinin kontrolünü ellerinde tuttuklarını anlatan Prcic, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Profesörler tarafından verilen tüm derslerin görüntüleri kayıt altına alınarak, öğrenci otomasyon sistemine yükleniyor. Basılı kitaplara, defter ve kaleme ihtiyaç duymayan öğrencilerin sadece derse odaklanması ve geliştirilen sistem üzerinden dersleri takip etmesi yeterli oluyor. Sınavların bile bu sistem üzerinden yapıldığı üniversitede öğrencinin dersi kaçırması, profesörün anlattığı bir konuyu unutması, sınavlara hazırlanmak için kaynak bulamaması mümkün değil. Öğrenci bir tık ile sınavlarına çalışması için ihtiyacı olan tüm kaynağa ulaşabiliyor."



İstenen meslekte çalışma imkanı



AUBIH Yönetim Kurulu Başkanı Prcic, öğrencinin üniversite sınavı sonrası arzu ettiği değil de sistem tarafından yerleştirildiği bölümde eğitim almak zorunda kalmasının en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, "İstemediği bölümde sadece puanı ona yettiği için okuyan öğrenci gelecekte hayatında ve kariyerinde mutsuz bireylere dönüşüyor. Bu da mutsuz toplumların oluşmasına sebebiyet veriyor." şeklinde konuştu.



AUBIH'nin öğrencilere sınav sistemine göre bölüm seçtirmediğine dikkati çeken Prcic, "Türkiye'deki üniversiteye giriş sınavından başarılı olan her öğrenci AUBIH'e başvurabiliyor. Öğrenci aldığı 1 yıllık hazırlık programının ardından, yaptığı araştırmalar neticesinde hangi bölümde okumak istediğine karar verip, seçimini yapıyor. Bu sayede kendi istediği bölümden mezun olduktan sonra istediği meslekte çalışma imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.



Prcic, üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında zorunlu olarak yaptırılan stajların öğrencilerin kariyer odaklı bir sistemde eğitim almasını sağladığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Öğrenci okuldan mezun olduğunda sadece teorik bilgiye değil aynı zamanda pratiğe de sahip oluyor. Staj döneminde stajını kendisi ayarlayamayan öğrenciye destek üniversiteden geliyor. Üniversite öğrencilere Bosna’nın saygın şirketlerinde staj ayarlıyor. En önemli noktalardan bir tanesi ise öğrenci AUBIH'den sonra ana dil seviyesinde İngilizce öğrenmeden mezun olamıyor. Öğrencinin üniversiteden mezun olabilmesi için TOEFL sınavlarında yüksek puan alarak başarılı olması gerekiyor."



"Türkiye’ye sadece bir buçuk saat uzaklıkta"



Denis Prcic, konum olarak da öğrenciler için cazip bir alternatif olduklarının altını çizerek, "Bildiğiniz gibi hayatta bazen acil durumlar meydana gelebiliyor. Böyle durumlarda öğrencilerin ailelerinin yanında olması gerekebiliyor. Bosna Hersek Türkiye’ye sadece bir buçuk saat uzaklıktaki konumuyla aileler ve gençler için cazip bir alternatif oluşturuyor." diye konuştu.



Birbirine çok yakın kültürlere sahip iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması gerektiğini söyleyen Prcic, şunları kaydetti:



"Biz Bosnalılar Avrupa'da Osmanlı'dan arta kalan tek popülasyonuz. Ortak kültürlere, dini inançlara ve geleneklere sahip halklarız. Bu sebeple birbirimizle kültürel ve ticari olarak daha fazla etkileşim içerisinde bulunmalıyız. Yurt dışı eğitim sektörü dediğimiz konu dünyada 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmış durumda. Türk öğrenciler de yurt dışını sıklıkla tercih ediyor. Ayrıca bu sektörün bir eğitim turizmine dönüşmesini arzu ediyoruz. Karşılıklı değişim yaptığımız öğrencilerle iki ülke arasında etkileşimi artırabiliriz. Her bir öğrenci ülkesine döndüğünde, eğitim aldığı ülkenin adeta eğitim elçisi olacak."



Prcic, Türkiye ile güçlü bağlara sahip olmanın Bosna Hersek için büyük mutluluk olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biz bu bağların ticari ve kültürel alanlara da yayılmasını istiyoruz. Eğitim de bu noktada cazip alanlardan biri. Karşılıklı et alıp satmaktansa, kültürel bağlarımızı kuvvetlendireceğimiz ve gençlerimizin dünyada sesini duyurabilmesini sağlayacak eğitime neden yönelmeyelim? Eğer iki ülke arasındaki eğitim alanında iş birliklerini artırabilirsek gücümüze güç katabiliriz. Türkiye'den 100 bin öğrenci Bosna Hersek'te eğitim almaya gelirse bu her iki ülke için de büyük kazanım sağlar."



100 milyar doları aşan küresel bir sektör



Edinilen bilgiye göre, 100 milyar doları aşan boyutuyla küresel bir sektör haline gelen yurt dışı eğitimi ülkelerin önemli gelir kaynaklarından biri olurken, sınav sistemindeki değişiklikler, daha çabuk iş bulma olanağı ve yabancı dil öğrenme şansı gibi etkenler öğrencileri bu alana yönlendiriyor.



ABD ve İngiltere'nin domine ettiği sektöre Türk öğrenciler de hatırı sayılır meblağ bırakırken, sadece Türk öğrenciler Amerikan üniversitelerine yılda 700 milyon dolar ve üzeri kaynak sağlıyor.



Dolar ve avronun değer kazanması, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerdeki eğitim kurumlarının yüksek fiyatları ve vize alımındaki zorluklar nedeniyle aileler ve gençler farklı rotalar aramaya başlarken, Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi; benimsediği Amerikan eğitim sistemi, Amerika-Avrupa ve Türkiye'de tanınan diplomaları ve dijitalleştirdiği eğitim sistemi ile öğrenciler için alternatif oluşturuyor.



ABD, Avrupa ve Türkiye'de 'tanınan/denkliği olan' diplomalara sahip olan öğrenciler, eğitim hayatlarının bir dönemini ABD’de geçirebiliyor. AUBIH'te okuyan bir öğrenci üniversite son sınıfta dünyanın saygın üniversitelerinden birine transfer programıyla geçiş yapabiliyor. Öte yandan okulda bir yıllık eğitimini tamamlayan öğrenci hem bu üniversitenin hem de AUBIH’in diplomasına sahip olabiliyor.