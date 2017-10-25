Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur olma hayali kuran binlerce kişi KPSS'ye başvurmak için tarihleri araştırıyor. KPSS 2018 ne zaman yapılacak sorusu ise vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirilen KPSS'nin (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018'de de aynı dönemde yapılması bekleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. Adaylar, gireceği oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak bankaya yatırabiliyor. Sınav ücretinin oturum başına 40 ile 60 lira arası olması bekleniyor. Adayların katılacağı her oturum için ücret ödemesi gerekiyor.

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KPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

Konuyla ilgili ÖSYM'den net bir açıklamamasına karşın, geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirilen KPSS'nin (A Grubu ve Öğretmenlik sınavı) 2018'de de aynı tarihte yapılması bekleniyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının temmuz 2018 gerçekleştirilip, sonuçlarının ise haziran 2018'de açıklanması bekleniyor. Sınav başvuru tarihi mart 2018 olarak düşünülüyor.

İşte KPSS sınavları için tahmini tarihler;

2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyİ) Ekim 2018 - Ağustos 2018

2018 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 - Ağustos 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) - Kasım 2018

Tahmini başvuru tarihleri ise şu şekilde;

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru - Mart 2018 (turkiyegazetesi.com.tr)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru - Ağustos 2018

DHBT Başvuru - Eylül 2018

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmî duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40 lira, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenirken, sınav ücretinin oturum başına 50 TL olarak belirlenmesi de olasılıklar arasında. (turkiyegazetesi.com.tr)

KPSS ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK?

Öte yandan KPSS ücretlerinin bu yıl ödeneceği bankalara dair henüz bir açıklama yapılmamasına karşın, ücretlerin kamu bankalarına yatırılması gündeme gelebilir. Kamu bankalarının yanı sıra bazı özel bankların da KPSS ödemesi kabul etmesi bekleniyor.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. (turkiyegazetesi.com.tr)

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS'DE KAÇ OTURUM YAPILIR?

Gireceğiniz oturumlara durumunuza göre siz karar verebilirsiniz. ÖSYM İnternet sitesindeki Başvurular bölümünde yayımlanan kılavuzdan durumunuza ilişkin gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Kaç oturuma girileceğinin belirlenmesi üzerine sınav ücretinin ilgili bankaya yatırılmasıyla başvuru yapılır.

KPSS SINAV ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Adaylar, girecekleri oturum sayısını ilgili ücret ile çarparak bankaya yatırır. Gireceğiniz her oturum için ücret ödemeniz gerekmektedir.