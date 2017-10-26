Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren BOSNA HERSEK

Amerikan ve İngiliz eğitim kurumlarının yüksek fiyatları, Amerika ile yaşanan vize krizi gibi sebeplerle gençler eğitimde farklı rotalar aramaya başladı. Türkiye’deki bu arayışı fark eden Bosna Hersek ‘bu yarışta biz de varız’ dedi. Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi; yüksek kalitedeki eğitimi, benimsediği Amerikan eğitim sistemi, Amerika-Avrupa ve Türkiye’de tanınan diplomaları ve dijitalleştirdiği eğitim sistemi ile öğrenciler için cazip bir alternatif olacak. Bosna’da eğitim almanın avantajlarını Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Denis Prcic şöyle açıklıyor: Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi’ni 2005 yılında kurarken eğitim kalitesinin dünya ile rekabet edebilir düzeyde olmasını benimseyerek yola çıktık. Hem kendi gençlerimiz hem de kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Türkiye’nin gençlerinin dünya milletleriyle yarışır seviyede eğitim almasını istiyoruz. Profesörler tarafından verilen bütün dersler görüntülü kayıt altına alınarak öğrenci otomasyon sistemine yükleniyor. Sistemde her şey dijital. Öğrenciler, basılı kitaplara, deftere ve hatta kaleme bile ihtiyaç duymuyor. Sınavlar bile bu sistem üzerinden yapılıyor. Öğrenci tek bir tıklama ile sınavlar için ihtiyacı olan tüm kaynağa ulaşabiliyor. Türkiye ile bağların ticari ve kültürel alanlara da yayılmasını istediklerini belirten Prcic “İki ülke arasında eğitim alanında iş birliğini artırabilirsek gücümüze güç katarız. Türkiye’den 100 bin öğrencinin Türkiye’de eğitim almaya gönderildiğini düşünelim… Bu her iki ülke için de büyük kazanım sağlar” dedi.