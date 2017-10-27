Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Her sene olduğu gibi bu sene de bütçede en büyük pay eğitime ayrıldı. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2018 yılı bütçesinde eğitime 134 milyar lira aktarılması planlanırken, bakanlık bu payı kalem kalem ayırdı. Desteklerin bir kısmı şöyle:

∂ İki milyon öğrencinin faydalandığı burs ve öğrenim kredisi için 11,2 milyar lira.

∂ Bir milyon 400 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardımı programına 3,4 milyar lira.

∂ 380 bin engelli çocuğun faydalanacağı eğitim programları için 2,6 milyar lira.

∂ Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu telafi ve takviye kursları için 1,6 milyar lira.

∂ Özel okullara giden öğrencilere eğitim yardımı kapsamında 335 bin öğrenci için 1,5 milyar lira.

∂ Pansiyonlarda kalan 341 bin öğrenciye barınma desteği olarak 1,1 milyar lira.

∂ Devlet, üniversitelerde harcı kaldırdı. İki milyon 400 bin üniversite öğrencisi artık harç ödemeden üniversiteye gidiyor. Bu öğrenciler adına üniversitelere 600 milyon lira.

∂ 18 milyon öğrenciye verilen ücretsiz ders kitapları için 572 milyon lira.

∂ Teknoloji kullanımını yaygınlaştırarak eğitimde kaliteyi arttırmak için başlatılan FATİH projesine 1 milyar lira.