Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 yıldır faaliyet gösteren, Türk ve Osmanlı tarihi alanlarında öğrenci yetiştiren merkezin tadilatı gerçekleştirildi.

Merkezin, son teknoloji cihazlar ve ofis mobilyaları hibe edilerek modern bir çalışma ortamına kavuşması sağlanırken Başkanlık, merkez bünyesinde açtığı Türk köşesiyle de Türk tarih ve kültürünün tanıtımına katkı sağladı.

Romanya tarihinde bir ilk olarak Osmanlı Arkeolojisi ile ilgili iki günlük uluslararası konferans düzenlendi.

Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi Türk Araştırmaları Merkezi ve Romanya Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Romanya Kültür Bakanı Danışmanı Viviana Anghel, TİKA Bükreş Program Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bogdan Murgescu, Türk Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Silvana Rachieru, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin kazı çalışmalarını yürüten ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Romanya arasında her alanda ilerleyen yakın ilişkiler, akademik ve bilimsel iş birliği alanında da somut projelerle güçlenmektedir. Zengin tarihi ve kültürel geçmişiyle bölgedeki önemli iş birliği ortaklarımızdan biri olan Romanya'daki ortak taşınmaz kültür mirası eserlerinin ortaya çıkarılması ve mevcutların muhafazası için Rumen makamları ve bilim dünyasıyla birlikte gayret gösteriyoruz." dedi.

Ertaş, Türk-Rumen tarihçilerle arkeoloji uzmanlarının ilk kez düzenlenen bir konferansta bir araya gelmelerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, konferansın düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkürlerini iletti.

TİKA Bükreş Koordinatörü Daştan da TİKA olarak Romanya'da Osmanlı arkeolojisi alanında ilk önemli adımı bu konferansla ve Türk araştırmaları merkezinin açılışıyla attıklarını belirtti.

Sempozyumun açılış konuşmalarının ardından programda emeği geçen misafirlere TİKA tarafından plaketleri takdim edildi.