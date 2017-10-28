Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili sıkça sorulan sorular bölümünde iki konuya açıklık getirdi. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan Temel Yeterlilik Testindeki (TYT) Türkçe ve Temel Matematik testlerin eski sistem olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) çıkan Türkçe ve Matematik sorularıyla benzer olup olmayacağı konusu oldu. TYT’nin yıllardır eleştirilen ezbere dayalı imtihan sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı imtihan sistemine bir geçiş olduğunu vurgulayan YÖK’ten şu açıklama yapıldı:

Türkçe testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecek. Temel Matematik testinde ise; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecek.