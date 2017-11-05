Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Pencap Hükümeti Teknik ve Mesleki Eğitim İdaresi (TEVTA) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğindeki "Mesleki Teknik Eğitim Projesi" kapsamındaki eğitimler 10 branşta yapılacak.

Türkiye'den 22 uzmanın verdiği eğitimler Pencap eyaletinin Lahor, Faisalabad ve Gujrat şehirlerindeki 5 enstitüde gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında 8 ana mesleki eğitim alanında, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, inşaat teknolojisi alanı, tesisat ve iklimlendirme, Türkçe eğitimi ve elektrik-elektronik alanlarında 110 eğitici ve 450 öğrenci eğitim alacak.

Programın açılış törenine TEVTA Başkanı İrfan Kayser Seyh, TİKA ve MEB yetkilileri, eğiticiler, kursiyerler katıldı.

Törende konuşan TEVTA Başkanı Kayser, TİKA tarafından donanımı gerçekleştirilen Tekstil Eğitim Merkezinin bu yılın başında faaliyete geçtiğini ifade ederek, burada mezun olan kursiyerlerin uluslararası standartlarda aldıkları eğitim sayesinde yüksek ücretle özel sektörde kolaylıkla iş bulabildiğini belirtti.

TİKA Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna da Pakistan’daki mesleki eğitim programlarının önemine değinerek, Pencap eyaletinde ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir mesleki eğitim programı düzenlendiğini kaydetti.