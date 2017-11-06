Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un ardından yeni sistemi açıkladı. Yeni sistemin adı ne oldu, sınav süresi, soru sayısı ne kadar olacak. Sınav ne zaman yapılacak? Öğrencileri nasıl bir sınav bekliyor?

İşte, 17 maddede yeni sınav sistemi:

1)TEOG NEDEN KALDIRILDI? YERİNE YENİ BİR SİSTEME NEDEN GEÇİLİYOR?

Sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı nedeniyle?

2)TEOG'UN YERİNE GELEN YENİ SİSTEMİN ADI NE OLACAK?

Yeni sistemi "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" olarak açıklayan Bakan Yılmaz, kısa adına ilişkin soruya, "Liseye Geçiş Sistemi" yanıtını verdi.

3)LİSEYE GEÇİŞTE YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sınava girmek istemeyen bir öğrenci, adrese en yakın okula yerleştirilecek.

Sınava giren öğrenci için de girmeyecek öğrenci için de başvuru esnasından bir ekran gelecek, ekrandan 5 tercihte bulunulacak. Öğrencinin tercihi esas olacak. Uzmanlara göre 100 bine yakın öğrenci sınavla öğrenci alan üst düzey liselere girebilecek. Sınavı kazanamayan yaklaşık 1.1 milyon öğrencinin ise adrese yakın yerleştirme sistemine göre liseye yerleşecek.

Yaklaşık 400 bin öğrenci Anadolu, Fen veya Sosyal Bilimler liselerine gidecek.

4)LİSEYE GEÇİŞTE YENİ BİR SİSTEME GEÇMENİN AMACI NE?

Liselere sınavsız geçiş imkanını sağlayabilmek

5)YENİ LİSEYE GİRİŞ SİSTEMİNDE SINAVA GİRMEK MECBURİ Mİ?

Hayır. Veliler çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değil.

6)SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ LİSEYE YERLEŞECEK?

İkamet ettiği bölgedeki en yakın okula. 5 tercih yapılabilecek.

7)TERCİH YAPILABİLECEK LİSELER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayında açıklanacak.

8)LİSEYE YERLEŞMEK İÇİN SINAVA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ NASIL BİR SINAV BEKLİYOR?

Soruları Milli Eğitim Bakanlığı hazırlayacak. Öğrenci sınava kendi okulunun bulunduğu ilde girecek. Açık uçlu sorular olacak iddiaları boşa çıktı. Sadece açık uçlu sorular olmayacak.



Sınav iki bölümden oluşacak: Sayısal ve sözel.

9)KAÇ SORU OLACAK?

60 soru yer alacak.

10)SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak. Yani ilk yapılacak olan sınav için tarih 2 Haziran 2018 Cumartesi veya 3 Haziran 2018 Pazar olarak görünüyor. Sınavın Cumartesi mi yoksa Pazar günü mü yapılacağı konusunda net bir açıklama yapılmış değil.

11)SORULAR NASIL OLACAK?

6, 7 ve 8. sınıf müfredatından sorular hazırlanacak. Sadece 8. sınıf müfredatından sorular sorulacak iddiaları doğru çıkmadı.

12)ÖRNEK SORU YAYINLANACAK MI?

Örnek sorular yayınlanacak. 8. sınıf ağırlıkta olmak üzere 6,7 ve 8. sınıftaki ders kitapları çerçevesinde örnek sorular olacak.

13)SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınav süresi 90 dakika olacak

14)SINAVA GİREN ÖĞRENCİLER LİSE İÇİN KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

Sınava giren öğrenciler için 5 tercih verilecek.

15)SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek ve girmeyecek öğrencilerin de yerleştirme duyurusu aynı anda yapılacak.

16)YABANCI LİSELER NASIL ÖĞRENCİ SEÇECEK?

Yabancı okullar isterlerse kendileri özel sınav yapabilirler. Uzun yıllar sonra özel okullara kendi sınavını yapma imkanı verildi.

İsterlerse yaptıkları bu sınavlara göre, isterlerse MEB'in yaptığı merkezi sisteme göre öğrenci seçebilecek.

17)SINAVLA GİRİLECEK OLAN YABANCI LİSELER İÇİN ADRES ÖNEMLİ Mİ?

Hayır değil.