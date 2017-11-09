Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeşehir Global Eğitim Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yüce ile Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran'dan üniversite faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezdi ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım'a üniversiteyi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekilleri Volkan Bozkır ve Mustafa Şentop ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.