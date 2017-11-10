Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM YKS başvuru tarihini açıkladı. Milyonları gözü bu haberdeydi. ÖSYM 2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takviminden kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.YKS sınavına dair tüm merak ettiklerinizi turkiyegazetesi.com.tr'den ulaşabilirsiniz. YKS ne zaman olacak? diye aklında bu soru ile dolaşanlar için cevabı haberimizde.

YÖK'ün topluma hizmet temel fonksiyonu göz önünde tutulduğunda paydaşların görüş ve eleştirilerinin dikkate almasının tabii olduğunun altı çizilen açıklamada, bu çerçevede TYT'de kısmi değişiklikler yapıldığı bildirildi.

2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimini görüntüleyebilirsiniz

YKS'DE YAPILAN DEĞİŞİKLER



"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verilmiştir. İkinci oturumda ve dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.



TYT sınavında öğrencilerimizin temel yeterliliklerinin esas alındığı Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (biyoloji, fizik, kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacaktır."

Açıklamaya göre, TYT'ye eklenen Sosyal Bilimler Testi'nde öğrencilere coğrafya dersinden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 5, felsefe dersinden 5, tarih dersinden 5 olmak üzere 20 soru yöneltilecek.



Sınava eklenen Fen Bilimleri Testi'nde ise öğrencilere biyoloji dersinden 6, fizik ve kimyadan 7'şer olmak üzere 20 soru sorulacak.

YÖK'ün açıklamasında, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerindeki soru sayılarının, derslerin ortaöğretim programlarındaki ders saatleri yoğunluğuna göre değil, öğrencilerin temel yetkinliklerinin oluşmasına katkı sağlayan bilim alanlarına göre biri diğerinden üstün tutulmadan mümkün olduğunca eşit olarak dağıtıldığı belirtildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği vurgulanan açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, lisans programlarına yerleştirmeye esas teşkil edecek puan türlerinin, daha önce açıklandığı gibi Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı şeklinde olacağı ve örnek soruların ÖSYM tarafından en kısa sürede paylaşılacağı bildirildi.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek. Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor. Konuyla ilgili kesin bilgi başvuru kılavuzunda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından, "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

DİN, FELSEFE VE FEN TESTİ GELDİ

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi. YÖK, yaptığı yazılı açıklamada “Yükseköğretim Kurulu’nun topluma hizmet temel fonksiyonu göz önünde tutulduğunda paydaşların görüşlerine ve eleştirilerine dikkate alması tabiidir. Bu çerçevede yapılan müzakere ve analizler neticesinde Yükseköğretim Kurulu olarak yeni ölçme ve değerlendirme sistemine “tedrici geçişi” de dikkate alarak öğrencilerimizin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde, TYT’de kısmi değişiklikler yapılmıştır” dendi.

İşte yapılan değişiklikler şunlar:

ALAN SINAVI CUMARTESİ GÜNÜNE ALINDI

Sınavın iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk oturumunun Cumartesi sabahı, ikinci oturumunun ise Pazar sabahı yapılması kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi. İkinci oturumda ve dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Lisans programlarına yerleştirmeye için puan türleri, daha önce açıklandığı gibi Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı şeklinde olacak.

DİN KÜLTÜRÜ, FELSEFE, FEN TESTLERİ GELDİ

TYT sınavında Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak.

SÜRE 135 DAKİKAYA ÇIKTI

Daha önce açıklanan soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 120 soru için sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

HANGİ TESTTE NE KADAR SORU VAR?

Türkçe: 40

Sosyal Bilimler : Coğrafya (5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5), Felsefe (5), Tarih (5)

Temel Matematik: 40

Fen Bilimleri: Biyoloji (6), Fizik (7), Kimya (7)