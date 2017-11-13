Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden BELTUR AŞ, uyguladığı projeyle iş okullarında eğitim gören engelli öğrencileri şirket bünyesinde çalıştırarak sosyalleşmelerine ve birey olarak bağımsız yaşamalarına katkı sağlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, BELTUR tarafından 7 yıl önce başlatılan ve sessiz sedasız devam eden proje, engelli istihdamı alanında alınan sonuçlar itibariyle önemli bir ihtiyaca cevap verdi.

Projede, unutulan ve ömür boyu bakıma muhtaç gibi duran gençlerin kendine güvenen, toplum içerisinde ailesine ihtiyaç duymadan hayata kazandırılmış insanlar haline getirilmesi amaçlanıyor.

Zihinsel engelleri nedeniyle toplumdan uzak kalan gençlerin toplum içine girmeleri sağlanan projeyle, gençlerin okullarına servisle gidip gelmeleri gibi faktörlerin sosyalleşmenin önünde engel olduğu tespiti yapıldı.

Ailelerinin yardımı olmadan sosyal hayatta yer alamayan gençlerin, öz güvenleri proje sayesinde artırılırken, bu sayede okula kendi başlarına gitmeleri ve sosyal ortamlarını kendilerinin kurması sağlandı.

Okul sonrası BELTUR'da istihdam imkanı

İş okullarında eğitim gören gençlerin eğitimleri bittikten sonra hayata kazandırılması için herhangi bir süreç bulunmazken, eğitim aldıkları süreçte BELTUR'da stajyer olarak görev yapıyor, okul sonrası şirket bünyesinde işe alınıyor.

BELTUR, 2010'da başladığı projede 600 öğrenciyi mezun ederek, iş hayatına katılmalarını sağladı. Gelecek yıl haziran ayında mezun olacak öğrencilerden 10'unun şirket bünyesinde istihdam edilmesi planlanıyor.