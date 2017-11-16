Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK burs ve kredi başvuruları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun her yıl binlerce üniversite öğrencisine tanıdığı burs/kredi imkanı için geçtiğimiz dönemlerde başvurular alınmıştı. KYK burs/kredi başvurularının alınmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi.

SONUÇLAR

KYK burs sonuçlarının açıklandığını Bakan Osman Aşkın Bak, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Öğrenciler burs ve kredi alıp alamadığını "sonuc.kyk.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor.



SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN



KYK burs sonuçları konusunda Kredi ve Yurtlar Kurumu "KYK DESTEK" twitter hesabından ilk kez açıklama yaptı. 23 gündür açıklama bekleyen üniversite öğrencileri kurum net bir açıklama yapmasa da ilk defa açıklama yapması dikkat çekti.

İşte kurumun resmi açıklaması:





2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 16 – 24 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.



Öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek. Durumu mevzuata uygun olan tüm öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek.



KREDİ VE BURS TUTARI NE KADAR?



Fırat Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılının burs ve kredi rakamını da açıkladı.

Öğrenci sayısının 7 milyonu aştığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Okullara her türlü alt yapıyı yapmışız. Sadece yol yapmamışız, akıl yolu yapmışız. Doğuda ne varsa, batıda o var. İletişimde sayısal uçurumu ortadan kaldırdık. Şuanda okullarımızda etkileşimli tahtalar var, internet bağlantısı var, merkezi sistemler hocalarımız imtihan yapabiliyor. 190 yurdumuz vardı, 562 yeni yurt buna ilave ettik 752’ye çıkarttık. Hizmet standartlarını yükselttik, şimdi otel odaları gibi 3 öğrencinin bir odada kalacağı yurtlarımız var. Öğrencilerimiz burs ve kredi ile desteklendi. 2003’te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk, 2017'de 425 oldu, 2018’de bu rakam 470 olacak. Bunlar önemli gelişmeler yeterlimi yetmez. Bunu da ilk defa Elazığ'da açıklıyorum" dedi.